Второй скафандр нового поколения «Орлан МКС» доставят на орбиту в июле

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Второй скафандр нового поколения «Орлан МКС» доставят на Международную космическую станцию в июле на борту грузового космического корабля «Прогресс МС-09». Об этом ТАСС сообщил директор компании-разработчика скафандра НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

"На грузовике «Прогресс» в июле доставят еще один скафандр нового поколения «Орлан МКС», он сейчас на финишных проверках, и в апреле — мае мы его отдадим заказчику", — сообщил Поздняков.

Он уточнил, что на этом же грузовике на станцию отправится новая полиуретановая оболочка, сделанная специально под предыдущую версию скафандра «Орлан-МК». Она будет установлена в один из «Орланов-МК» уже на станции.

После июля, отметил Поздняков, предприятие займется подготовкой третьего скафандра «Орлан-МКС». «Еще один скафандр конечно нужен, третий. Этот новый улетит и мы вплотную займемся следующим, программа выходов не такая активная, время позволяет», — сказал он.

Всего до конца года планируется выполнить два выхода по программе российского сегмента МКС. Следующий выход намечен на 8 августа, за борт станции отправятся Олег Артемьев Сергей Прокопьев . Планируется, что Артемьев будет выполнять работы в «Орлане-МКС». Также рассматривается возможность, что в новом скафандре выйдет и Прокопьев. Первый в этом году выход в космос был выполнен в феврале.

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии «Орлан-МК» новой внутренней полиуретановой оболочкой и новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая сама должна настраивать наиболее комфортную температуру для оператора. В таком скафандре, в частности, работал за бортом станции Александр Мисуркин в ходе рекордного выхода (8 часов 13 минут) 3 февраля.

Доработка не предполагается

Скафандры «Орлан-МКС» не будут дорабатываться в этом году, несмотря на жалобы космонавтов на их неудобство из-за новой оболочки, добавил Поздняков.

"Разговоры о неудобности скафандра нового поколения «Орлан-МКС» действительно есть, и мы сами их и спровоцировали, потому что там новая оболочка", — сказал он.

"Есть определенные проблемы, мы их понимаем, и есть определенные пути их устранения, — отметил Поздняков. — Тем не менее, скафандры нового поколения «Орлан-МКС» не будут изменены к выходам этого года". В то же время глава НПП «Звезда» напомнил, что все поставленные задачи в ходе предыдущих выходов российских космонавтов за борт Международной космической станции в новом скафандре были выполнены в полном объеме.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, космонавты после выходов в новом скафандре жаловались на более жесткую полиуретановую оболочку, а также на некий дискомфорт при работе с новой системой терморегуляции «Орлана-МКС».