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Какой из ульяновских парков получит федеральные деньги?
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Какой из ульяновских парков получит федеральные деньги? 

АиФ — Ульяновск 35 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
18 марта мы голосовали не только за президента, но и за благоустройство городских парков и скверов по федеральной программе. Какой объект победил и получит финансирование?
М. Корнилов, Ульяновск
— В Ульяновске лидером рейтингового голосования стал парк «Прибрежный» в Заволжском районе. Там продолжится благоустройство, начатое в прошлом году, — сообщила заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Колесова. — Также лидирующие позиции заняли бульвар на улице Камышинской, аллеи по улицам Карбышева и Врача Михайлова, парк Дружбы народов, сквер на Московском шоссе, скверы возле ДК «Современник», «Северный Венец», «Строителей» и бульвар «Юго-Западный». Планируется обновить эти пространства в течение 2018-2019 годов.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Димитровграде пройдет сельскохозяйственная ярмарка Рейтинговое агентство подтвердило финансовую надежность ВТБ Пенсионный фонд В Ульяновске голосование по благоустройству выиграл парк «Прибрежный»
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