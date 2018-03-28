Какой из ульяновских парков получит федеральные деньги? 

18 марта мы голосовали не только за президента, но и за благоустройство городских парков и скверов по федеральной программе. Какой объект победил и получит финансирование?
М. Корнилов, Ульяновск
— В Ульяновске лидером рейтингового голосования стал парк «Прибрежный» в Заволжском районе. Там продолжится благоустройство, начатое в прошлом году, — сообщила заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Колесова. — Также лидирующие позиции заняли бульвар на улице Камышинской, аллеи по улицам Карбышева и Врача Михайлова, парк Дружбы народов, сквер на Московском шоссе, скверы возле ДК «Современник», «Северный Венец», «Строителей» и бульвар «Юго-Западный». Планируется обновить эти пространства в течение 2018-2019 годов.