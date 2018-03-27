Главы МИД Малайзии и Индонезии нанесли визит в Вашингтон

Согласно заявлению представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, Дж. Салливан и А. Аман подтвердили важность американо-малайзийского всеобъемлющего партнерства и пообещали продолжать укреплять связи в дипломатии, экономике и сфере безопасности.

В ходе встречи с Р. Марсуди Дж. Салливан и глава МИД Индонезии подтвердили стратегическое партнерство между США и Индонезией и их приверженность углублению сотрудничества в Тихоокеанском регионе. —0—