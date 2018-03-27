Ещё
Главы МИД Малайзии и Индонезии нанесли визит в Вашингтон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней

Главы МИД Малайзии и Индонезии нанесли визит в Вашингтон 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 27 марта /Синьхуа/ — Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в понедельник отдельно встретился с министром иностранных дел Малайзии Анифой Аманом и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и обменялся с ними мнениями по вопросам, представляющими взаимный интерес.
Согласно заявлению представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, Дж. Салливан и А. Аман подтвердили важность американо-малайзийского всеобъемлющего партнерства и пообещали продолжать укреплять связи в дипломатии, экономике и сфере безопасности.
В ходе встречи с Р. Марсуди Дж. Салливан и глава МИД Индонезии подтвердили стратегическое партнерство между США и Индонезией и их приверженность углублению сотрудничества в Тихоокеанском регионе. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Швейцария выделила Кыргызстану грантовую помощь для улучшения уровня жизни населения Во Внутренней Монголии начался судебный процесс по делу бывшего секретаря комитета КПК города Баяннур Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /10/
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово488
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово161
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной35
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США221
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг440
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение