Ходорковский поспорит с Навальным за лидерство в оппозиции

Новый этап в политической жизни экс-миллиардера начался с конференции, которую учрежденное им движение «Открытая Россия» (ОР) провела в минувший уикенд в Вильнюсе . По ее итогам было принято заявление, в котором прошедшие президентские выборы были названы нечестными и несправедливыми, а полученный Владимиром Путиным результат нелегитимным.

«Власть продемонстрировала новые способы фальсификаций, совокупность которых позволяет с точностью сказать, что выборы не являлись свободным волеизъявлением граждан», — говорится в документе. Результат победителя — 76% был получен вследствие широкомасштабного государственного принуждения, считают в движении.

Ответив на вопрос «кто виноват», движение Ходорковского сформулировало и ответ на вопрос «что делать». ОР будет поддерживать гражданские инициативы правовыми, информационными и образовательными методами, а также заниматься правозащитой. О будущих действиях активистов самой «Открытой России» ничего не сообщается. Возможно, таковых просто нет.

Ранее олигарх писал, что у него с единомышленниками есть только два пути — «выборы или баррикады». Однако, «баррикады — это „край“, поскольку кровь и новый круг авторитаризма», считает Ходорковский. Очевидно, он желает видеть на баррикадах, активистов других организаций. Таскать каштаны из огня удобнее чужими руками.

Подобными политическими «солдатами» для экс-миллиардера могут стать активисты ФБК Алексея Навального, разочарованные в своем лидере после президентских выборов. Вероятно, поэтому Ходорковский подверг резкой критике идею Навального о «забастовке избирателей». Попытку бойкота одновременно с участием в выборах качестве наблюдателей он назвал «шизофренической».

Сторонники Навального интересуют не только Ходорковского, но и Ксению Собчак. Недаром в день выборов она приезжала в офис ФБК и предлагала Навальному «сотрудничество». Союз легитимного и нелегитимного политика неизбежно привел бы к перетеканию части активистов к Собчак. Видимо, поэтому Навальный в резкой форме отказался от взаимодействия.

Отметим, что Собчак и Ходорковский выглядят естественными союзниками, так как оба в своей борьбе открыто делают ставку на внешнюю силу. Так, олигарх в последнем интервью призвал Западу бороться с Кремлем полицейскими методами, а Собчак перед выборами и вовсе ездила «на смотрины» в Вашингтон.

Кажется, Навального медленно, но верно «отжимают» от лидерства в российской либеральной оппозиции. Косвенным свидетельством этого стало отношение к нему со стороны жителей подмосковного Волоколамска , страдающих из-за местной свалки. Политик, приехав на полигон, не стал выходить из машины, развернулся и уехал в Москву . Народ ему оказался не рад.

Политолог Алексей Мазур констатирует кризис в либеральной оппозиции, объясняя его непониманием ее лидерами российского народа.

— Этот сегмент оппозиции — условно либеральной или сторонников европейского пути развития России , находится, конечно, в глубоком кризисе. Это связано как с объективными, так и с субъективными причинами. С одной стороны, Россия сильно «переела» либеральных ценностей в 1990-е и в начале 2000-х годов, когда социальная справедливость почему-то была принесена в жертву свободе. Хотя эти два понятия не противоречат друг другу. Однако был взят курс, что раз свобода и права человека, то пускай люди умирают с голоду.

С другой стороны, большая часть лидеров либеральной оппозиции либо вышли, либо участвовали в те годы в политической жизни. Для них то время — это «золотой век». Мол, тогда было хорошо, а потом стало плохо. Хотя у большинства народа все было ровно наоборот. Поэтому, когда кто-то из них говорит, что был хороший Ельцин, а потом пришел плохой Путин, это не находит отклика у 90% населения.

«СП»: — Президентские выборы показали, как оценивает избиратель такую позицию…

— Это важная проблема — отсутствие переосмысления вышеизложенных тезисов. Ведь сам по себе либерализм не является людоедской идеологией. Свобода, равенство перед законом, свободный рынок — не являются чем-то негативным по определению. Проблема в исполнении и в отказе осознать, что в 1990-е годы было совершено много ошибок.

Главная проблема либеральной оппозиции в том, что она не понимает, что народ не такой, как они. Это не хорошо и не плохо. Оппозиционеры должны понимать, что желая хорошего для себя, следует желать того же для остальных. Если они ответственные политики, то должны подумать, как сделать хорошо для большинства.

На данный момент движения в этом направлении не видно. Многие из них проявляют признаки сектантского мышления. При этом уверены, что все наоборот, и они находятся там, где весь мир.

«СП»: — Кто «они»? У либералов много лидеров: Ходорковский, Навальный, Собчак, Явлинский, тот же Титов…

— Единственное исключение среди либеральных политиков — это, пожалуй, Навальный, который демонстрирует способность к переосмыслению ошибок, взял на вооружение часть левых тезисов о социальной справедливости. Но он, кажется, не способен сотрудничать с другими лидерами. Он заявляет свою линию и предлагает его поддержать. А вопрос о взаимодействии с другими лидерами не стоит. Вряд ли его консенсус с коллегами по оппозиции возможен.

В свою очередь, юрист Игорь Ремесло смотрит на перспективы Навального скептически.

— Особых перспектив у Навального я не вижу. Он будет еще некоторое время болтаться в медийном поле, поскольку есть журналисты, которые его поддерживают и есть издания, которые от его трафика кормятся. Но это все медийный, а не политический ресурс.

В одном из видео у Навального спросили, почему он не призывает портить бюллетени, чтобы показать, как много у него сторонников. Он ответил, что на такой призыв реально откликнется не более одного процента избирателей. Вот как он сам реально оценивает свой рейтинг. Даже Собчак набрала в два раза больше на выборах, имея огромный отрицательный рейтинг.

Навальный в ходе предвыборной кампании сделал все мыслимые ошибки, которые только мог сделать. Но при этом он не сделал никаких выводов, заявив, что все получилось. А ведь явка на выборах превысила 2012 год на 10 процентов. О чем тут говорить?

«СП»: — Каковы перспективы Навального на ниве борьбы с коррупцией, на которой он так «раскрутился» в свое время?

— Главный его конкурент на этом поле — государство. За год оно сажает десятки и сотни очень крупных коррупционеров. На сайте Генпрокуратуры объявления об этом публикуются почти каждый день. Причем, сроки теперь дают немалые. Это не то, что было с Васильевой. Теперь тренд в сторону ужесточения. Люди видят, кто эффективнее.

Сам Навальный не посадил ни одного коррупционера, за исключением собственного брата, если его можно считать таковым.

По мнению экс-координатора «Открытой России» Марии Бароновой , гораздо большего внимания заслуживают не проблемы взаимоотношений политиков друг с другом, а реальные проблемы страны.

— Ходорковский, Собчак и Навальный, которые типа лидеры оппозиции, пусть сами между собой решают, как им взаимодействовать. Я предпочитаю заниматься нормальными делами.

«СП»: — Например?

— Например, в связи с трагедией в Кемерово , мне интересно, как сделать так, чтобы мой ребенок, который тоже ходит в торговые центры, был в безопасности. Как и все остальные дети в стране. Ведь мы все живем в огромной северной стране. Торговые центры в течение девяти месяцев в году являются главным общественным местом для большинства людей. Пусть больше такого не будет.

Именно такие вещи меня и людей по-настоящему волнуют: чтобы дети не погибали в кинотеатрах, чтобы в полиции не засовывали бутылку в задницу, чтобы медсестры не орали на пациентов и в чтобы в стране можно было жить.

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