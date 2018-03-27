«Коррупция сегодня возведена в ранг национального блага» 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

Российское посольство открыло голосование за закрытие дипмиссий в Америке

В апреле на нескольких улицах Краснодара установят запрещающие дорожные знаки

Рога и копыта за фасадом ТРЦ. Почему в России гибнут дети, но не бизнес миллиардеров