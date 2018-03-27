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«Коррупция сегодня возведена в ранг национального блага»
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«Коррупция сегодня возведена в ранг национального блага» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Прежде всего хотелось бы обратить внимание что настоящим владельцем торгового центра „Зимняя вишня“ является российский миллиардер Денис Штенгелов на инвестиции которого строилась „Зимняя вишня“ однако бизнесмен не удосужился преодостерчься от рисков, связанных с эксплуатацией здания предпочтя оформить территорию в 12 000 квадратных метров объектом малого бизнеса. В связи с чем в отношении „Зимней вишни“ действовали надзорные каникулы, в этой связи проверить, нарушения и их устранения своевременно не смогли, однако должны были еще в 2016 году. Это связано с законом, вступившим в силу в 2015 г. О введении надзорных каникул для малого бизнеса, согласно которому на три года органам государственного надзора и муниципального контроля запрещается проводить проверку в отношении субъектов малого бизнеса. Каким образом Торговый центр оформили объектом малого бизнеса предстоит выяснить следственным органам в рамках уголовного дела. Между тем, стройки последних лет в России показали и то, что строят и экономят на всем, отходя от первоначально согласованного проекта, использую более дешевые материалы, а также неквалифицированную рабочую силу.
Чиновники, которые от лица государства обязаны контролировать и не допускать нарушений, фактически получают откаты на подобных строительных объектах. Об указанных фактах говорит статистика, ежегодно выявляется около 15 тысяч лиц, осуществляющих коррупционную деятельность. Однако коррупция сегодня возведена в ранг национального блага и успешно разъедает наше общество, пока не случаются такие трагедии. Если бы строительство Торгового центра в Кемерово осуществлялось по требованиям действующего законодательства, а его эксплуатация велась по всем предписаниям, то трагедии с десятками пострадавших никогда бы не было».
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