Короли парковки: «на местах для инвалидов с особым цинизмом»

20 марта на парковке в ТЦ «Фантастика» Игорь Червяков сфотографировал автомобиль, припаркованный на месте для инвалидов. Водитель поставил свою повозку так, что занял сразу два места.

— О как, на местах для инвалидов и с особым цинизмом, — подписал фото в соцсети Игорь.

— По делу-то пост про «инвалида парковки» действеннее писать вот по адресу http://www.gibdd.ru/letter/, но проблема в том, что наказать могут только нарушившее лицо, а не собственника ТС, — прокомментировал Вадим Гришин . — Так что пока по-нормальному на поток не поставят выписывание штрафов по фото, пока не введут в эксплуатацию давно обещанное мобильное приложение, такие персонажи так и будут продолжать парковаться, занимая максимально возможное пространство.

— Паркуюсь, как хочу. Это уже совсем через чур, — подписал фотографию анонимный пользователь в соцсети.

На улице Артельной на единственном тротуаре вдоль тюрьмы автомобилисты паркуются вот так:

— Там каждый день так паркуются, — прокомментировал Сашка Лысяков.

Следующая фотография сделана нашим читателем на улице Ошарской, 56.

—Вот такая «мадама» сегодня утром проехала прямо по тротуару, а потом припарковалась на газоне, — написал Сергей. — Вероятно, сотрудница банка или «важный» клиент. Заехала на газон, несмотря на то, что на дороге вдоль бордюра были места. Нравится нашим гражданам быть свиньями, а потом будут жаловаться, что в городе грязно. Интересно, она у себя дома в грязной обуви ходит и ходит мимо унитаза?

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