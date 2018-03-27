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Короли парковки: «на местах для инвалидов с особым цинизмом»
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Короли парковки: «на местах для инвалидов с особым цинизмом» 

nn.ru 33 минуты назад
Фото: nn.ru
20 марта на парковке в ТЦ «Фантастика» Игорь Червяков сфотографировал автомобиль, припаркованный на месте для инвалидов. Водитель поставил свою повозку так, что занял сразу два места.
— О как, на местах для инвалидов и с особым цинизмом, — подписал фото в соцсети Игорь.
— По делу-то пост про «инвалида парковки» действеннее писать вот по адресу http://www.gibdd.ru/letter/, но проблема в том, что наказать могут только нарушившее лицо, а не собственника ТС, — прокомментировал Вадим Гришин. — Так что пока по-нормальному на поток не поставят выписывание штрафов по фото, пока не введут в эксплуатацию давно обещанное мобильное приложение, такие персонажи так и будут продолжать парковаться, занимая максимально возможное пространство.
— Нет мозгов, считай, калека, говорит народная мудрость, — отметил Андрей Ефимов.
— Паркуюсь, как хочу. Это уже совсем через чур, — подписал фотографию анонимный пользователь в соцсети.
На улице Артельной на единственном тротуаре вдоль тюрьмы автомобилисты паркуются вот так:
— Там каждый день так паркуются, — прокомментировал Сашка Лысяков.
Следующая фотография сделана нашим читателем на улице Ошарской, 56.
—Вот такая «мадама» сегодня утром проехала прямо по тротуару, а потом припарковалась на газоне, — написал Сергей. — Вероятно, сотрудница банка или «важный» клиент. Заехала на газон, несмотря на то, что на дороге вдоль бордюра были места. Нравится нашим гражданам быть свиньями, а потом будут жаловаться, что в городе грязно. Интересно, она у себя дома в грязной обуви ходит и ходит мимо унитаза?
О том, как выжить автохамов из своего двора, читайте в нашем материале.
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