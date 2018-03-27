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Правительство задумалось над объединением систем оповещения и чрезвычайного реагирования
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Правительство задумалось над объединением систем оповещения и чрезвычайного реагирования 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Spb IT
Правительство задумалось о наделении АО ГЛОНАСС функциями федерального оператора, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Дмитрия Рогозина. Чиновник является председателем совета директоров этой компании.
По данным издания, инициатива предусматривает объединение аппаратных комплексов ЭРА-ГЛОНАСС, call-центра 112 и системы «Безопасный город» в единую систему «Умный город». Отраслевой источник в беседе с «Коммерсантом» уточнил, что ГЛОНАСС сможет создавать совместные предприятия с частными инвесторами для решения вопросов коммерциализации проекта.
«Компания также сможет устанавливать стандарты для производителей устройств, заниматься их сертификацией», — пояснил собеседник газеты.
В будущем правительство предлагает объединить усилия ГЛОНАСС с «Российскими космическими системами» (РКС) для развития космической и наземной инфраструктуры. Компания также должна подготовить требования для перехода к национальному чипу для всех своих устройств. Этот шаг, в свою очередь, создат новый рынок сбыта микроэлектроники, считают представители профильных структур.
До конца марта профильные ведомства — Минкомсвязь, Минпромторг, Минстрой, Минтранс, МВД, МЧС, Минэкономики, госкорпорацию «Роскосмос» и другие — представят обоснование по проекту «Умный город».
И. о. гендиректора АО ГЛОНАСС Аркадий Заикин заявил газете, что для решения этой задачи требуется обеспечить «единство управления» и учитывать «региональную специфику».
В аппарате вице-премьера от не стали комментировать газете эту информацию, однако в нескольких ведомствах, в частности, в Минтрансе, заявили, что поручение к ним поступило и «находится в проработке».
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