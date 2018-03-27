Правительство задумалось над объединением систем оповещения и чрезвычайного реагирования

Правительство задумалось о наделении АО ГЛОНАСС функциями федерального оператора, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Дмитрия Рогозина . Чиновник является председателем совета директоров этой компании.

По данным издания, инициатива предусматривает объединение аппаратных комплексов ЭРА-ГЛОНАСС, call-центра 112 и системы «Безопасный город» в единую систему «Умный город». Отраслевой источник в беседе с «Коммерсантом» уточнил, что ГЛОНАСС сможет создавать совместные предприятия с частными инвесторами для решения вопросов коммерциализации проекта.

«Компания также сможет устанавливать стандарты для производителей устройств, заниматься их сертификацией», — пояснил собеседник газеты.

В будущем правительство предлагает объединить усилия ГЛОНАСС с «Российскими космическими системами» ( РКС ) для развития космической и наземной инфраструктуры. Компания также должна подготовить требования для перехода к национальному чипу для всех своих устройств. Этот шаг, в свою очередь, создат новый рынок сбыта микроэлектроники, считают представители профильных структур.

И. о. гендиректора АО ГЛОНАСС Аркадий Заикин заявил газете, что для решения этой задачи требуется обеспечить «единство управления» и учитывать «региональную специфику».

В аппарате вице-премьера от не стали комментировать газете эту информацию, однако в нескольких ведомствах, в частности, в Минтрансе, заявили, что поручение к ним поступило и «находится в проработке».