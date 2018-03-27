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Очередной «Научный weekend» расскажет о геодинамике и полезных ископаемых
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Очередной «Научный weekend» расскажет о геодинамике и полезных ископаемых 

АиФ Иркутск 59 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
31 марта иркутян приглашают на очередной «Научный weekend», речь на котором пойдет о геодинамике и полезных ископаемых Иркутской области. Об этом сообщают организаторы клуба молодых ученых «Альянс».
Лекцию прочтет доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры динамической геологии геологического факультета ИГУ Алексей Корольков.
Напомним, «Научные weekend-ы» стартовали в Иркутске 10 марта. Каждую субботу известные иркутские учёные, работающие в Иркутском государственном университете будут читать бесплатные научно-популярные лекции по самым известным направлениям науки. Всего запланировано провести 13 лекций в честь 100-летия университета.
Вход на лекции бесплатный.
Улица Лермонтова, 124. Начало — в 11.00.
Расписание научно-популярных лекций:
10 марта — «Крутые лунные дороги (об истории и планах лунной космонавтики)»
17 марта — «Музыкально-театральная жизнь Иркутска в XX века»
24 марта — «Что химики знают, а во что верят»
31 марта — «Геодинамика и полезные ископаемые»
07 апреля — «Маршрутами современной филологии: из джунглей Амазонии в лаборатории машинного перевода»
14 апреля — «Неизвестный Иосиф: история любви Исаака Гольдберга»
21 апреля — «Неназванное не существует (настоящее и будущее пригородов провинциальной России
28 апреля — «Записки криминалиста»
05 мая — «Уникальные растения Прибайкалья: редкие, реликтовые и эндемичные виды»
12 мая — «Национальность, этнос, этничность»
19 мая — «Как жили в Иркутске двести лет назад»
26 мая — «Биология на перекрестке тенденций века»
02 июня — «Научные школы и династии Иркутского университета»
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