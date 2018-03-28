«Она знала, куда и зачем едет»: подруги рассказали о пострадавшей в ОАЭ модели Стецюк

Новыми подробностями обрастает история о пострадавшей в ОАЭ модели Екатерины Стецюк . Ее подруги рассказали «360», что девушка работала не в модельном агентстве, а в «эскортном бизнесе». Сейчас сибирячка и вовсе находится в тюрьме.

Одна из приятельниц Стецюк утверждает, что Екатерина не ломала позвоночник. Якобы девушке на самом деле нужны деньги на адвоката, чтобы выбраться из тюрьмы.

Есть и другая версия развития событий: сибирячка выпала из окна, потому что оттолкнула клиента, который вел себя слишком развязно. Из этого варианта следует, что травма у Стецюк все-таки настоящая, но пострадала она по собственной вине.

Версии разнятся в деталях, но картина вырисовывается примерно одинаковая. Получается, что Екатерина уехала в ОАЭ для предоставления эскорт-услуг. Существует расхожее мнение о том, что в Дубай не приглашают для работы моделями, потому что модельного бизнеса, как такого, там нет.

Она знала, куда и зачем едет

— подруга Екатерины Стецюк.

Официальные лица утверждают, что регулярно навещали Катю в больнице и не бросают ее в тюрьме. Есть информация о том, что российская сторона намерена добиваться экстрадиции Стецюк обратно в Россию