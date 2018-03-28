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«Она знала, куда и зачем едет»: подруги рассказали о пострадавшей в ОАЭ модели Стецюк
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Она знала, куда и зачем едет»: подруги рассказали о пострадавшей в ОАЭ модели Стецюк 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
Новыми подробностями обрастает история о пострадавшей в ОАЭ модели Екатерины Стецюк. Ее подруги рассказали «360», что девушка работала не в модельном агентстве, а в «эскортном бизнесе». Сейчас сибирячка и вовсе находится в тюрьме.
Одна из приятельниц Стецюк утверждает, что Екатерина не ломала позвоночник. Якобы девушке на самом деле нужны деньги на адвоката, чтобы выбраться из тюрьмы.
Есть и другая версия развития событий: сибирячка выпала из окна, потому что оттолкнула клиента, который вел себя слишком развязно. Из этого варианта следует, что травма у Стецюк все-таки настоящая, но пострадала она по собственной вине.
Версии разнятся в деталях, но картина вырисовывается примерно одинаковая. Получается, что Екатерина уехала в ОАЭ для предоставления эскорт-услуг. Существует расхожее мнение о том, что в Дубай не приглашают для работы моделями, потому что модельного бизнеса, как такого, там нет.
Она знала, куда и зачем едет
— подруга Екатерины Стецюк.
Официальные лица утверждают, что регулярно навещали Катю в больнице и не бросают ее в тюрьме. Есть информация о том, что российская сторона намерена добиваться экстрадиции Стецюк обратно в Россию.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что модель из Иркутска Екатерина Стецюк оказалась в больнице Дубая с серьезной травмой позвоночника. Сибирячка выпрыгнула из окна шестого этажа во время свидания с иностранцем. Девушка утверждает, что мужчина ей угрожал и нападал. В свою очередь, кавалер выдвинул встречный иск. Мама Стецюк рассказала журналистам о том, что ее дочь обманули посулив «золотые горы». Якобы за месяц Екатерина должна была получать 400 000 рублей.
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