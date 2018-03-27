Дайджест российских СМИ — 27 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Черные дни Кемерово — В Кузбассе произошел один из крупнейших по количеству жертв пожаров в истории страны — По официальным данным жертвами пожара, произошедшего в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», стали 64 человека.

— Перетягивание нон грата — Что последует за массовой высылкой российских дипломатов из США Канады и Европы — Страны Запада в понедельник пошли на беспрецедентный по жесткости шаг в отношениях с Россией . В знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля» США, Канада и около двух десятков европейских государств объявили о высылке российских дипломатов.

— Торгцентры отправят на проверку — После трагедии в Кемерово власти ужесточат контроль — Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» должна стать поводом для тотальной проверки развлекательных и торговых центров РФ, то есть более 20 млн кв. м недвижимости.

— В соцсетях сохранят анонимов — Эксперты выступили против проекта Виталия Милонова — Законопроект депутата Виталия Милонова, предлагающий разрешить регистрацию в социальных сетях только лицам старше 14 лет и только по паспорту, подвергся критике экспертов «Открытого правительства».

— Лекарства прячут от больных и нездоровых — Участники фармрынка сомневаются в новых способах их продажи — Пациенты заинтересованы в расширении доступа к лекарствам через интернет и торговые сети, но бесконтрольное потребление препаратов является проблемой.

— Капитальное самофинансирование — Российские компании не инвестируют на перспективу — Частные капитальные вложения в России являются производной роста ВВП и финансовых результатов компаний, не определяя их, заключили аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

— Еврорезервы — МВФ предлагает еврозоне создать собственный стабилизационный фонд — Международный валютный фонд (МВФ) открыл официальную экспертную дискуссию о необходимости создания в зоне евро «центрального налогового стабилизационного механизма» — стабфонда еврозоны.

— Российские риски вернулись на родину — Мониторинг страхования — Объем сборов по исходящему перестрахованию в 2017 году снизился на 17% и составил 110 млрд руб., следует из отчета перестраховочной «дочки» ЦБ — Российской национальной перестраховочной компании ( РНПК ).

— Снос самостроя дошел до Страсбурга ЕСПЧ коммуницировал жалобы бывших владельцев недвижимости в Москве — Как стало известно "Ъ" , Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первое дело о сносе в Москве коммерческой недвижимости, которую столичные власти признали самостроем и снесли без суда и справедливой, по мнению заявителей, компенсации.

— Глав избиркомов Петербурга Севастополя оставили без премий — ЦИК недоволен организацией работы двух региональных комиссий — Председатели избиркомов Санкт-Петербурга и Севастополя останутся без премий по итогам президентских выборов: Центризбирком (ЦИК) остался недоволен «организацией труда» членов региональных комиссий.

— ГЛОНАСС настраивается на «Умный город» — Белый дом задумался над объединением систем чрезвычайного реагирования и оповещения — Как стало известно «Ъ», АО ГЛОНАСС может получить функции федерального оператора: соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Рогозин дал по итогам совещания в правительстве.

— Пожарам выбирают меры пресечения — Что делают федеральные и местные власти после гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня» — Полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло заявил, что кемеровский губернатор Аман Тулеев с близкими погибших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» встретится позже, поскольку сейчас «острой необходимости такой встречи нет».

— Адресат не найден — Сборщики помощи семьям погибших и пострадавшим в пожаре в Кемерово пока не знают, на что потратят средства — Помимо официальных выплат от правительства РФ , администрации Кемеровской области и, возможно, собственника ТЦ «Зимняя вишня» пострадавшие и семьи погибших в пожаре могут получить пожертвования россиян.

— «Это ответ на безрассудное нападение» — Посол США в Москве — о высылке российских дипломатов — Власти США, наряду с десятком европейских стран, объявили о новых санкциях в отношении России. Из США будут высланы 60 российских дипломатов: 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН

— Войну в Йемене подбивают вернуться — Еще один ближневосточный конфликт переходит в горячую фазу — В третью годовщину операции «Буря решимости», начатой коалицией монархий Персидского залива во главе с Саудовской Аравией , конфликт вокруг одного из самых неблагополучных государств Ближнего Востока вспыхнул с новой силой.

— Банки лишились главной киберугрозы — Арест главы Cobalt даст передышку рынку на полгода — Хакерская группировка Cobalt, атаковавшая в 2017 году 11 российских банков и похитившая у них 1,5 млрд руб., обезглавлена. Лидер группировки, имеющий российское гражданство, был задержан в понедельник в Испании

— Телеканалам назвали цену лекарств — От запрета их рекламы ТВ и радио потеряют 30 млрд рублей — Если призывы законодателей о запрете рекламы лекарств воплотятся в жизнь, российские телеканалы и радиостанции лишатся около 30 млрд руб. в год, подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

— Валюта отчаливает из портов — Одобрен законопроект о переводе тарифов в рубли — Белый дом поддержал законопроект, запрещающий устанавливать цены на услуги в морских портах в валюте и условных единицах. Документ, как ранее сообщалось, предусматривает отсрочку до 2025 года для стивидоров, имеющих валютные кредитные обязательства, взятые на развитие портовой инфраструктуры.

— По старым займам спишут проценты — Верховный суд защитил должников от платежей — Верховный суд встал на защиту заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), бравших займы до 2016 года, когда сумма предельной задолженности по займам была ограничена законом.

— Инвесторы выслали российские активы — Рынок отыграл дипломатию — Очередное обострение дипломатических отношений между Россией и Западом ослабило российскую валюту. В понедельник курс доллара на биржевых торгах поднялся выше уровня 57,3 руб. /$, курс евро — выше 71,3 руб. /€.

— Управление осталось без вознаграждения — НПФ не могут воспользоваться management fee — Закон о постоянной части вознаграждения (management fee) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вступил в силу в начале марта, однако полноценно воспользоваться им фонды пока не могут.

— У населения появится «цифровое право» — Депутаты предлагают внести правки в ГК РФ — В законодательстве могут появиться понятия «цифрового права», «цифровых денег», а также форма договора, позволяющего заключать сделки с цифровыми объектами.

Промсвязьбанк судится среди своих — Временная администрация оспаривает сделки с «Возрождением» — Промсвязьбанк (ПСБ) потребовал через суд отменить цессионную сделку между дочерним Автовазбанком и ранее родственным ПСБ банком «Возрождение»

Катар блокирует Внуково — Qatar Airways получит 25% аэропорта — В аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) впервые может появиться иностранный акционер. Блокирующий пакет — 25% акций — Внуково к июню может выкупить авиакомпания Qatar Airways, которая пока летает из Домодедово

Китай создал нефтяной инструмент — В первый день оборот торгов фьючерсом приблизился к $3 млрд — Попытки новых игроков бросить вызов сложившимся основам ценообразования на глобальном нефтяном рынке продолжаются — Китай запустил первый фьючерс на импортируемую в страну нефть, номинированный в юанях.

Украина защищается от российских химиков — Пошлины на селитру снова вырастут — Владелец крупнейших химзаводов Украины Дмитрий Фирташ добился нового роста пошлин на минудобрения из РФ: на наиболее популярную аммиачную селитру они вырастут до 29–43%. На рынке замечают, что раньше рост пошлин тормозили украинские аграрии, пугавшие ростом своих цен, но сейчас для Киева политика важнее экономики.

"РусГидро" предпочитает потоки — Компания хочет пересчитать свои дивиденды — «РусГидро» все же хочет предложить Белому дому пересмотреть принцип начисления дивидендов и привязать их не к показателям прибыли, а к свободному денежному потоку (FCF).

— Российские пираты уступили американским — Популярность сайтов с нелегальным контентом растет по всему миру — Россия находится на втором месте по потреблению пиратского контента в мире после США, следует из отчета британской компании Muso.

— Кешбэк-сервисы замещают AliExpress — Компании пытаются снизить зависимость от китайской площадки — Аудитория крупнейших российских онлайн-сервисов кешбэка, по собственным оценкам, выросла по итогам 2017 года почти в 2,5 раза.

— «Ростелеком» двигает торговлю — Оператор сократит розничную сеть и сменит локации салонов — «Ростелеком» в ближайшие два года может закрыть 20% салонов своей розничной сети, сократив ее до 800 магазинов. В ходе реорганизации примерно половина салонов сменит локацию, а несколько десятков будут открыты совместно с сотовым оператором Tele2

СУ-155 заработала "Российский капитал" — Банк намерен распродать объекты застройщика — «Дочка» банка «Российский капитал» «РК-Строй», отвечающая перед соинвесторами СУ-155, в этом году достроит основной объем квартир на продажу — будут готовы около 4 тыс. лотов.

www.vedomosti.ru — Кемеровская трагедия показала беспомощность надзорных органов — А бизнес может ожидать новой волны проверок — В пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове погибли, по данным на вечер понедельника, десятки человек. Среди погибших много детей: они находились на четвертом этаже в кинозалах и в игровой комнате, где и вспыхнул пожар.

Сергея Скрипаля. — Власти США и ЕС выслали более 100 российских дипломатов — Особенно разрушительной эта высылка станет для российско-американских отношений — В понедельник 21 страна почти синхронно объявила о высылке в общей сложности 113 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ

— Импортные пошлины вряд ли помогут США сократить торговый дефицит — Торговля с другими странами — не главная его причина — Еще девять лет назад около половины дефицита торгового баланса США приходилось на один продукт — нефть. С тех пор сланцевый бум позволил стране сильно сократить импорт нефти и дефицит в торговле с членами ОПЕК

— «Через год начнется дефицит автомобилей с пробегом» — Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова рассказывает, как избежать краха на падающем авторынке, и верит, что он вернется к докризисному уровню с годовыми продажами в 3 млн машин — Светлана Виноградова стала гендиректором крупнейшего в стране автодилера «Рольф» чуть больше года назад, а до этого проработала там 23 года.

— В Испании задержан лидер «самой успешной» хакерской группировки Carbanak — Сегодня об этом объявил Европол — Европол объявил о задержании лидера киберпреступных группировок Carbanak и Cobalt, которые атаковали более 100 финансовых организаций в 40 странах и нанесли ущерб более чем на 1 млрд евро.

— Частные акционеры «Внуково» могут продать 25% аэропорта Qatar Airways — Это будет первый аэропорт в портфеле катарской авиакомпании — Принадлежащая правительству Катара авиакомпания Qatar Airways подпишет с аэропортом «Внуково» соглашение о заинтересованности в покупке 25% его акций, передал "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора перевозчика Акбара аль-Бакера.

— Верховный суд защитил вкладчика от АСВ — Он отменил решения судов по делу вкладчика, который успел снять деньги незадолго до краха банка, — сделки оспаривало АСВ — Верховный суд России в понедельник отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика банка «Унифин» Рашита Сайфутдинова.

— Российских угольщиков снова ждет удачный год — Эксперты прогнозируют рост цен на уголь из-за сокращения экспорта Австралией — На долю Австралии приходится лишь пятая часть (22,8%) мировой добычи коксующегося угля — 215,1 млн т в 2017 г. Но низкие внутренние потребности позволяют направлять на экспорт 98% добычи, что выводит страну на первое место по этому показателю в мире.

— Китай начал торги нефтью за юани — Страна надеется, что эти фьючерсы смогут конкурировать с контрактами на Brent и WTI — В понедельник, 26 марта, Шанхайская международная энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange, INE) запустила торги нефтяными фьючерсами в юанях, говорится в сообщении материнской компании — Shanghai Futures Exchange.

www.rg.ru — А лошадь по-прежнему хромая — Очередная огненная трагедия, теперь в Кемерово: опять халатность, бесконтрольность и никаких мер безопасности — В понедельник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово вместе с группой опытных следователей центрального аппарата для расследования уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

— Лукавые знаки — Автоматические камеры можно устанавливать в зоне действия временных знаков — Вступило в силу решение Верховного суда, которое признает законным применение камер автоматической фотовидеофиксации нарушений в зоне действия временных ограничений скорости.

— Предложение на заданную тему — Что теперь должен знать первоклашка — Совет по федеральным государственным стандартам при минобрнауки по итогам голосования одобрил проект стандартов по начальной школе. Проект стандартов основного общего образования будет доработан с последующим повторным рассмотрением.

— Малоэтажка наберет высоту — У собственников таунхаусов появится общее имущество — Владельцы малоэтажных комплексов и таунхаусов получат возможность управлять своими поселками по сходным с владельцами квартир нормам. У них появится право проводить общие собрания, выбирать управляющую организацию, заключать с ней договор.

— Расчет на друзей — Владимир Путин обсудил с эмиром Катара экономику и проблемы Ближнего Востока — В понедельник лидеры России и Катара провели переговоры в Кремле. Речь шла как об экономических вопросах, так и о состоянии дел на Ближнем Востоке. Эмир отметил значительную роль Москвы в делах арабского мира: это помогает решать многие проблемы.

— Туры на выбор — Иностранные курорты включились в борьбу за нашего туриста — Три страны активно включились в борьбу за привлечение россиян на свои курорты.

— Еще одна амнистия — В МВД ускорят процесс получения гражданства — Ввести миграционную амнистию в России для всех тех, кто долгие годы живет в нашей стране, но до сих пор не имеет гражданства, предложил председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена

— Коридоры мира — Из Восточной Гуты вышли уже более 114 тысяч человек — В понедельник, как и в минувшие выходные, из сирийской Восточной Гуты по организованным российскими военными гуманитарным коридорам продолжили выходить люди.

— Еда в цвете — Сергей Иванов : Нужно предупреждать покупателей о вредной пище — Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов пообщался с депутатами на тему безопасности продуктов.

— Деньги в Сети — В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике — Токены и криптовалюта получат прописку в законодательстве. Законопроект, вводящий в Гражданский кодекс такие понятия как «цифровые деньги» и «цифровое право», поступил в Госдуму.

— Наша общая боль и утрата — Кабинет министров выплатит семьям жертв трагедии в Кемерове по одному миллиону рублей — Правительство выплатит семьям жертв трагедии в Кемерове по 1 миллиону рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал время до конца дня, чтобы подготовить решения по оказанию помощи родственникам погибших и пострадавших.

— Прошлое настигло — В Брянске задержан замглавы администрации — Сотрудники полиции задержали высокопоставленного чиновника в понедельник утром в здании городской администрации. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, операция прошла в рамках расследования хищений бюджетных средств.

— Аферой руководили в мэрии — В Новосибирске завершено расследование дела о незаконной продаже муниципальных квартир — С помощью мошеннической схемы муниципальные служащие распродали 1,5 тысячи квартир, в том числе предназначенных льготникам.

— Большие планы — Беспрецедентное число голосов, полученных Путиным, многие аналитики оценили как «оборонный кредит»: мол, люди, горячо поддерживая внешнюю и военную политику, голосуют за дальнейшее усиление конфронтации с Западом.

— Своя еда — Покупатели нашли новый способ экономить на товарах повседневного спроса — Все больше покупателей отдают предпочтение продуктам и другим товарам повседневного спроса под собственными марками торговых сетей, рассказали «Российской газете» в исследовательском холдинге «Ромир».

— Письмо «с того света» — На Кубани в борьбе за земельную собственность используются изобретательные фейки — Трагедия в станице Кущевской семь лет назад шокировала страну. Но даже после приговоров членам банды проблемы на кущевской земле далеко не исчерпаны.

— Получат прибавку — Минюст улучшит положение матерей, попавших за решетку — Министерство юстиции России подготовило проект документа, расширяющего нормы снабжения женщин в казенных домах.

— Продавца взяли на контроль — В Орловской области утвердили стратегию защиты прав потребителей — Как пояснили в пресс-службе губернатора Орловской области, стратегия утверждена правительством региона во исполнение поручения президента РФ.

— Хватит заливать — Кто и почему снижает доходы заправок — Заправочный бизнес вступил в фазу борьбы за сохранение дохода: выручку АЗС начинают отнимать электрокары, каршеринговые компании и даже производители бензиновых автомобилей, которые снижают расход топлива.

— Не украл так покатался — Депутаты предлагают отменить статью за угон автомобиля — В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается признать утратившей силу статью 166 Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».

— Премьера цифр — Беларусь первой в мире комплексно вводит криптовалюты в закон — Беларусь присоединяется к группе государств, где полностью или частично легализованы криптовалюты. Уже 28 марта в стране официально разрешается покупка, продажа, обмен и майнинг виртуальных денег.

— Стулья с позолотой — Чиновники Махачкалы решили побаловать себя дорогой мебелью — Все-таки любят чиновники Дагестана жить на широкую ногу. На фоне того, как в регионе идет крупнейшая антикоррупционная проверка и число уголовных дел уже перевалило за восьмой десяток, администрация Ленинского района Махачкалы закупила предметы интерьера на сумму, превышающую полтора миллиона рублей.

— Именная история — Во Франции родителей, назвавших девочку мужским именем, вызвали в суд — В Лорьяне, в портовом городе на западе Франции, отказались проявлять толерантность по части равенства полов в вопросе о младенцах.

— Мечта и две звезды в одном проекте — В самолете на солнечной тяге будут штурмовать стратосферу — Пилот-исследователь, гражданин Швейцарии Рафаэль Домжан и генеральный директор российского Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков представили 26 марта в Москве амбициозный проект SolarStratos и рассказали о миссии «К границе космоса».

— Не успел доложить — Полковник СКР Максименко дал в суде новые показания о взятке — Бывший руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко , обвиняемый в получении взятки, выступил вчера в Мосгорсуде с сенсационным заявлением.

— Поддержал террористов — Приговор остался прежним — Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на обвинительный приговор Каримуле Агаеву — студенту Ивановской медицинской академии, осужденному на три с половиной года лишения свободы за призывы к террористической деятельности.

— По весне — ледовое побоище — Глыбы льда продолжают убивать и калечить граждан — В минувший выходной в подмосковном Подольске у подъезда дома прохожие наткнулись на тело 36-летней местной жительницы с разбитой головой. Вызвали врачей и правоохранителей.

— Разум в Сети — Школьник «прокачал» нейросеть и сделал шаг к Нобелю — Электроскейтборд, тест-полоски на кариес, принтер Брайля и тротуарная плитка из пластика… Эти и другие перспективные проекты школьники показали на форуме «Шаг в будущее» в МГТУ им. Баумана

— Оформим возврат — Минпромторг принимает заявки ретейла на вступление в tax free — Министерство промышленности и торговли начало принимать заявки от магазинов, которые желают принять участие в пилотном проекте tax free.

— Америка закрывается от России — Чтобы проявить солидарность с Британией по делу Скрипаля, США и 14 стран Евросоюза высылают российских дипломатов — Когда в конце прошлой недели Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Трампу выслать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном, в Москве надеялись, что в Белом доме восторжествует здравый смысл.

— Дипломаты без работы — Между Россией и Западом началась многосторонняя дипломатическая война. США и страны Евросоюза высылают различное количество сотрудников посольств в знак солидарности с Великобританией.

— Последствия утечки — Марк Цукерберг извинился через массмедиа — Создатель и хозяин крупнейшей мировой социальной сети «Фейсбук» Марк Цукерберг был вынужден обратиться к массмедиа, чтобы принести извинения за утечку личных данных десятков миллионов пользователей и остановить их стремительный отток.

— Охота на Пучдемона — В Германии началось рассмотрение дела об экстрадиции экс-главы Каталонии в Испанию — Европейские страны взялись за исполнение выданных Испанией международных ордеров на арест каталонских политиков, бежавших за границу, чтобы избежать судебного процесса на родине.

— Список на слом — В Польше планомерно избавляются от благодарности — В польском городе Легнице был демонтирован памятник «благодарности Красной Армии».

— С опоздавшего — квартплата — Верховный суд уточнил, что может потребовать дольщик за не сданное в срок жилье — Очень интересный анализ ситуации сделал Верховный суд РФ, пересматривая результаты спора застройщика и его клиента. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала возможным, чтобы фирма, затянувшая сдачу жилого дома, оплатила дольщику аренду съемной квартиры в период просрочки.

— Забрать лишь то, что украл — Адвокатура против идеи конфискации всего имущества преступников — Федеральная палата адвокатов направила в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект о введении дополнительного наказания в виде конфискации имущества за преступления.

— Обида вырастет в цене — Председатель Совета судей призвал повысить размеры компенсации за моральный вред — Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что размеры компенсации морального вреда, назначаемые судами, должны перестать быть номинальными.

— Контрольный мяч — Комиссия FIFA и оргкомитета ЧМ-2018 по футболу проверила строящийся стадион — Стадион «Волгоград Арена» примет четыре матча предстоящего чемпионата мира по футболу. Работы на новом стадионе вошли в завершающую стадию. Строительство закончилось, идет монтаж коммуникаций, тестируются инженерные системы.

— Бонус для токаря — Молодым специалистам на заводах доплатят за работу — На промышленных предприятиях Пензы введут доплаты для молодых специалистов по дефицитным профессиям. Программа будет действовать по аналогии с той, что уже несколько лет действует на селе, где молодежи выплачивают подъемные и ежемесячную прибавку к зарплате.

— Старожила не припомнили — Власти не признают аварийным разваливающийся дом, которому больше 120 лет — Трехэтажному дому на улице Суворова 120 лет. Он находится в историческом центре донской столицы и простоял еще бы столько же, но рядом начали возводить многоэтажное здание без соблюдения строительных норм. В результате старинный кирпичный «крепыш» стал разваливаться.

— Мошенники на колесах — Полиция раскрыла масштабный обман в автосалонах — В Санкт-Петербурге арестованы работники автосалонов, подозреваемые в обмане клиентов. По делу проходят 19 человек, в рамках расследования полицейские изъяли из салонов 364 автомобиля.

— Ирония северной судьбы — Студента вместо Петербурга отправили в поселок вахтовиков на Ямал — В аэропорту Ухты выясняются обстоятельства, при которых пассажир вместо Петербурга оказался на Ямале в поселке вахтовиков Бованенково, что в 40 километрах от Карского моря.

— Живут на крышах — На Алтае из-за сильного паводка эвакуируют населенные пункты — Алтайский край вновь оказался в эпицентре масштабных подтоплений. Талые воды заливают десять сельских районов и город-курорт Белокуриху , где паводком смывает дороги и мосты, топит жилые дома, школы и больницы. Число пострадавших от стихии населенных пунктов растет с каждым часом из-за обильных осадков.

Собянин открыл городок Росгвардии — В столичном районе Строгино построена база Росгвардии. Там появились две казармы, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазин, кафе, библиотека и даже свой музей. Новоселов в понедельник поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Урожаю требуется полис — Аграриям помогут со страхованием посевов — К концу марта Банк России совместно с заинтересованными ведомствами и участниками рынка должен представить «дорожную карту» по развитию сельхозстрахования с государственной поддержкой.

— Жертва красоты — Косметолог может быть опасен — В последнее время возросло число осложнений у пациентов после низкокачественных косметологических процедур, сообщает Росздравнадзор

— Рантье из «двушки» — Кто и зачем сдает жилье в аренду — Вопреки распространенному мнению о том, что жители мегаполисов сплошь и рядом живут за счет сдачи квартир, настоящих рантье не так уж и много.

— Взять за язык — Почему четыре иностранных языка выучить легче, чем один — Экзамен по иностранным языкам в 11-м классе сдает каждый десятый. Скоро он станет обязательным. Сколько уроков языка должно быть в школе? Кто может стать полиглотом? Не вытеснит ли переводчика компьютер?

— «Пятерок» нет, но плюс остался — Почему учителя отказались от оценок — В лицее N 9 Красноярска педагоги перестали оценивать знания учеников по пятибалльной системе. Здесь пришли к единому мнению: выставление оценок не стимулирует детей к обучению и не показывает реальный уровень знаний ребенка.

— ЕГЭ повзрослел — Зачем в 40 лет сдавать экзамен — Прошел досрочный ЕГЭ по истории и химии. Как рассказали в Рособрнадзоре , заявления на участие в ЕГЭ по истории подали более 10 тысяч человек. Это примерно каждый четвертый.

— Свежая голова — Виктор Похмелкин , председатель движения автомобилистов России: — Никакого нарушения прав автомобилистов в установке средств автоматической фиксации в зоне действия временных дорожных знаков я не вижу. Законодательству это не противоречит.

www.izvestia.ru — Ветвь дружбы — В Ялте и Латакии появятся оливковые аллеи в знак единства российского и сирийского народов — В День независимости Сирии , 17 апреля, в Ялте и Латакии состоится торжественное открытие оливковых аллей. Эти аллеи дружбы станут символом российско-сирийского единства, сказал «Известиям» сопредседатель "Деловой России" (организация объединяет более 3 тыс. отечественных предпринимателей) Андрей Назаров

— Лестницы для эвакуации проверят на пригодность — МЧС подготовило поправки в правила противопожарного режима — Наружные эвакуационные лестницы, с помощью которых посетители могут покинуть здание в случае ЧП, планируется испытывать на пригодность раз в пять лет.

— Выездная миссия — С чем связана масштабная высылка российских дипломатов из США и стран Европы — Соединенные Штаты и ряд стран Европы вслед за Великобританией предприняли ожидаемый по сути, хотя и не очень прогнозируемый по масштабам демарш: Вашингтон объявил о высылке 60 сотрудников дипмиссий РФ, европейцы высылают еще три десятка россиян.

— Последний сеанс — К кемеровской трагедии привели грубые нарушения в эксплуатации торгового центра — К трагедии в Кемерово привели грубые нарушения в эксплуатации торгового центра «Зимняя вишня». К такому выводу пришли сотрудники Следственного комитета РФ. Они подтвердили, что пожарные выходы были заблокированы.

— Огульный флешмоб — Страны Запада высылают свыше сотни сотрудников российских дипмиссий в знак солидарности с Лондоном — 17 стран Евросоюза, к которым присоединились США, Украина, Канада, Норвегия Албания , объявили вчера о высылке российских дипломатов.

— Дело за малым — В правительстве намерены смягчить условия работы в РФ для небольших зарубежных компаний — Для иностранных компаний может быть снято ограничение на участие в уставном капитале российских малых и средних предприятий. Новая норма будет действовать только для аналогичных неофшорных зарубежных организаций.

— Пятьдесят оттенков снега — Почему зима в России бывает не только белой — В конце марта снег на склонах горнолыжного курорта «Роза Хутор» пожелтел. То же самое наблюдали в Одесской области Украины и на грузинском курорте Годердзи. Во всем оказался виноват африканский песок.

— ЗОЖ-маркировка продуктов появится до конца года — Минздрав запустит программу по обозначению полезных товаров — До конца 2018 года в России стартует добровольная маркировка полезных продуктов питания. Правительство одобрило предложенную Минздравом концепцию коммуникационной кампании о размещении на товарах отличительных знаков, связанных с правилами здорового подхода к приему пищи.

— Русский виски показал рост на 94% — Российский напиток стоит вдвое дешевле импортного — Российское производство нетрадиционных для нашей страны алкогольных напитков в 2017 году резко выросло, лидером в категории стал виски.

— Минпромторг поборется со строительным контрафактом — Срок проведения внеплановых проверок предлагается увеличить вдвое — Увеличить максимально возможный срок внеплановых проверок бизнеса вдвое — с 20 до 40 рабочих дней — предлагают в Минпромторге.

— Фрегаты типа «Сити» — Чем интересны перспективные корабли Королевского флота? — Лорд адмиралтейства определились с выбором имен для первой серии фрегатов проекта 26: три корабля получат названия «Глазго», «Кардифф» и «Белфаст».

— Осада от WADA — Почему Всемирное антидопинговое агентство грозит международным федерациям судом за отказ расследовать дела россиян — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в конце марта пригрозило международным спортивным федерациям судом, если те не будут расследовать дела против российских атлетов.

— Тарифам прикажут долго жить — Зафиксированные на несколько лет ставки ускорят рост инвестиций и увеличат поступления в бюджет — Долгосрочные тарифы на 5–10 лет планируется установить для всех естественных монополий.

— Военной ипотеке срежут процент — Новые кредитные условия позволят офицерам приобретать более просторное и качественное жилье — Солдаты-контрактники и офицеры, ранее оформившие военную ипотеку с высокой процентной ставкой (до 14–16% годовых), смогут пересмотреть условия договоров.

— Северный «Тор» — Первые боевые машины поступят в подразделения войсковой ПВО в Заполярье в этом году — В 2018 году береговые силы Северного флота ( СФ ) получат арктические зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2ДТ». Они способны даже в 70-градусный мороз поражать все виды летательных аппаратов и управляемых авиационных боеприпасов.

— «Адмирал Кузнецов» станет цифровым и всепогодным — Новая система управления посадкой позволит палубной авиации летать практически в любых условиях — На тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» установят цифровой радиотехнический комплекс управления полетами авиации.

www.rbcdaily.ru — Пожар за закрытыми дверями — Что привело к массовым жертвам в Кемерово — Согласно собранным РБК показаниям очевидцев, аварийные выходы из ТРЦ «Зимняя вишня», где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека, были заблокированы, системы оповещения и пожаротушения не сработали.

— Фатальные риски — Как бизнес «Зимней вишни» сказался на безопасности — Установить причину и виновных в пожаре в «Зимней вишне» еще предстоит правоохранительным органам. Но риски фатального развития ситуации могли быть заложены в самой бизнес-схеме эксплуатации ТЦ.

— Высылка солидарности — США и Европа объявили персонами нон грата больше ста российских дипломатов — Вслед за Лондоном более 20 стран Запада объявили о высылке российских дипломатов. Треть стран ЕС на меры против России не пошли. Москва уже пообещала ответные меры, что еще больше закрутит спираль кризиса, говорят эксперты.

— Дума заинтересовалась биткоинами и токенами — В нижнюю палату внесен законопроект о правах владельцев криптовалют — Депутаты разработали законопроект, вводящий понятия криптовалют и токенов в гражданский оборот. Документ призван решить вопрос о наследовании, продаже, дарении цифровых активов, а также обеспечить судебную защиту их владельцев.

— «Черноморскнефтегаз» ответил за задержку — Сорваны сроки строительства газопровода в Крым — Глава «Черноморнефтегаза» Борис Зимин подал в отставку после начала служебной проверки из-за срыва сроков строительства газопроводов к теплоэлектростанциям Крыма. Объекты могут быть запущены с опозданием, предупредили в Минэнерго

— Четверть Внуково улетает в Катар — Qatar Airways готова приобрести долю в московском аэропорте — Qatar Airways намерена купить 25% аэропорта Внуково, сообщил гендиректор авиакомпании Акбар Аль-Бакер. Соглашение будет заключено в ходе визита эмира Катара в Москву.

— Cobalt понесла первые потери — В Испании задержан лидер одной из самых опасных хакерских группировок — В Испании задержан лидер хакерской группировки Cobalt, атаковавшей около сотни финансовых организаций в 40 странах. Общий ущерб от ее действий оценивается в €1 млрд В Европоле заявили РБК, что он «из русскоязычного мира».

— Новорожденные пройдут переоценку — В правительстве готовят изменения в системе выплат на детей — Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду проработать изменения недавно введенных выплат на первого и второго ребенка.

— Кассовая выручка — Как физик создал онлайн-площадку для кредитования малого бизнеса — Малому бизнесу нужны деньги для участия в тендерах, а банки часто не хотят с ними связываться.