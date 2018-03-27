Далио: торговые и другие войны 

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио заявил о том, что администрация Трампа идет по пути обострения торговых отношений, которые «могут быть частью крупного надвигающегося конфликта». Далио, как уже отмечал портал ''Вести. Экономика", вновь проводит параллели между текущей ситуацией в американской экономике с периодом Великой депрессией в США, отмечая большой разрыв в доходах населения, а также рост националистических настроений во всем мире. Финансист отмечает, что мировой порядок меняется от Pax Americana к многополярной модели. Но происходящие в мире изменения, по его оценкам, могут не ограничиться одним только обострением торговых отношений, но и потенциально могут привести к «крупному военному конфликту».
"Политика играет более серьезную роль во влиянии на рынки, чем обычно и я (и многие другие люди) все еще пытаюсь понять, куда Дональд Трамп ведет нас, особенно в плане торговых и других войн. С учетом того, что Дональд Трамп говорит о готовности вступить в торговую войну громче чем, какой-либо президент США с Герберта Гувера, а также с учетом того, что начинать торговую войну — все равно, что вставлять палки в колеса мировой экономике — его решения пугают рынки. До сих пор его решения выглядели политически мотивированными, поэтому его действия в отношении Китая могут быть в определенном смысле элементом переговорной тактики и политическим шагом, который необязательно означает неизбежность торговой войны. Как и ожидалось, ответные действия Китая на его шаги также были умеренными, поэтому до сих пор мы видели много угроз без какого-либо серьезного ущерба, что вполне понятно перед будущими выборами в Конгрессе. Если это действительно переговорная тактика, то следующий шаг будет сделан в сторону заключения новых торговых соглашений, что будет выглядеть как победа для Трампа и поэтому напряжение спадет и рынкам понравится это. На мой взгляд, это наиболее вероятный сценарий. Если в дальнейшем произойдет ухудшение торговых отношений с Китаем, тогда данный сценарий отметается в сторону. В то же время я не могу не задаться вопросом о том, является ли торговая война частью более крупного надвигающегося конфликта. Аналогия с концом 1930-х годов продолжает преследовать меня — все то же совмещение факторов в виде огромного разрыва в доходах населения и осложнения ситуации в экономике, который приводит к популистским обещаниям как слева (коммунизм), так и справа (фашизм), и который сопровождается сменой мирового порядка от доминирующей державы к поднимающимся державам, которые соперничают с доминирующей державой. Все вместе это приводит к военным конфликтам. В такие периоды времени хаотичная демократия и принципы невмешательства в экономику отступают более прямому авторитаризму и «государственному капитализму». Примечательно, что Дональд Трамп вместе с объявлением о тарифах, сменил ряд ключевых чиновников в своей администрации с «умеренных» до «ястребов», которые более склонны полагать, что конфликты в современном мире более вероятны/уместны. Можно также отметить, что ряд последних действий Дональда Трампа в плане вмешательства в ситуацию в экономику также говорят об этом. Например, речь идет о его президентском указе, помешавшем китайской компании Broadcom купить американскую Qualcomm, а также ограничениях по покупкам компаний в сфере высоких технологий и других ключевых секторах для компаний Китая. Сейчас мы определенно находимся в периоде, когда мировой порядок меняется от доминирования со стороны США к мультиполярному миру. Разрывы в доходах во многих странах уже достигли высоких значений и продолжают расти. Популизм, национализм и милитаризм также, судя по всему, на подъеме — и эти факторы, скорее всего, будут более заметно влиять на экономики и рынки".