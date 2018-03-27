Казахский климат пугает инвесторов

У российского предприятия увели товар на $ 2 млн, и искать его полицейские не спешат

После распада Союза ряд братских республик оказались в тяжелом экономическом положении, поправить которое могут иностранные инвестиции. Казахстан — не исключение. Там был принят закон, позволяющий создавать предприятия со 100%-ным иностранным капиталом. Деловые россияне охотно откликнулись. Принимающей стороне оставалось лишь создать в республике благоприятный для инвесторов климат…

ООО «ЦЕНТРОПОЛИМЕР» в 2010 году учредило в Алматы ТОО «Полиолефин-ТЛК» для поставки полимерной продукции в Казахстан. Польза для республики немалая — местные предприятия обеспечены бесперебойной поставкой сырья, для обеспечения деятельности компании за весь период было инвестировано 38,8 млн долларов и 292 млн рублей, уплачено налогов и взносов в бюджет на сумму 10,1 млрд тенге (в эквиваленте 51,9 млн долларов США). Появились и новые рабочие места.

Одно из них — должность начальника коммерческого отдела ТОО «Полиолефин-ТЛК» — занял в 2010 году Адиль Жанузаков. «Он детально знал механизм и политику реализации продукции, ему доверяли», — рассказывает замгендиректора по безопасности ООО «ЦЕНТРОПОЛИМЕР» Виталий Анисов. Но в октябре 2016 года случайно вскрылось, что Жанузаков дал менеджеру распоряжение сформировать заявку об отгрузке 200 тонн сырья общей стоимостью более 105 млн тенге в адрес постоянных клиентов. В обеспечение оплаты за товар было предоставлено гарантийное обязательство. 27 и 29 сентября со склада в Шымкенте (у предприятия нет в Казахстане своих складов, весь товар находится на ответхранении в разных городах. — «КВ») продукция была отгружена, 14 октября сотрудник компании напомнил предприятию-покупателю, что пора предоставить оригинал гарантии, но о ней там и не слышали, а 200 тонн полимеров, как оказалось, не забирали.

— Жанузакова вызвал руководитель, он сказал: я разберусь, — продолжает Анисов. — И исчез. В его столе нашли три объяснительных за разными датами. В каждой: я украл, виноват, каюсь, верну.

18 октября 2016 года было подано заявление в УВД Бостандыкского района Алматы с требованием привлечь Жанузакова к уголовной ответственности.

Но следователь Нурболатов А. Н. зарегистрировал факт «обнаружения сведений об уголовном правонарушении» в едином реестре досудебных расследований только 4 ноября 2016 года. В компании тем временем выяснили, как совершались «левые» отгрузки (это позже нашло отражение в обвинительном акте от 20.11.2017). Некоторым покупателям предлагался товар по заниженной цене. Менеджерам отдавалось указание создавать соответствующие заявки, куда вносились данные этих покупателей. При этом по документам отгрузки товары, якобы, шли в адрес постоянных клиентов компании. Но на складе в Шымкенте их отгружали покупателям, которые значились в заявках. В информбазу предприятия эти отгрузки вообще не попадали, а деньги шли «мимо кассы».

Заявления сразу же были поданы и в правоохранительные органы Алматинской и Южно-Казахстанской областей. В Шымкенте, где находился склад, материалы досудебного расследования 31 октября 2016 года принял в производство следователь Аристанов Е. Но 20 декабря гендиректор ТОО Гульмира Акимбекова уже написала в жалобе прокурору Каратауского района Шымкента: «…действия причастных лиц не квалифицированы как подозреваемых, не выяснены обстоятельства получения товара… конечными получателями, не запрошены сведения движения денежных средств компаний, которые вывозили товары со склада…»

Жанузакова, по словам Анисова, сотрудники компании разыскивали самостоятельно, а задержали его оперативники только после того, как коллегам подозреваемого удалось заманить его в офис. Но следователь Нурболатов его почему-то почти тут же отпустил.

Между тем независимые аудиторы выяснили сумму ущерба, который, по их расчетам, понесло товарищество, — 613 558 844,68 тенге (около 2 миллионов долларов США). Всего, по данным аудита, на складе обнаружена недостача более 1000 тонн продукции, что равнозначно 22 железнодорожным вагонам или более 50 фур. Пропасть бесследно такое количество полимеров не могло, найти, куда делся товар, по горячим следам было реально. Но особого рвения следователь не проявил. Зачем? Жанузаков же признал свою вину и ладно.

Похожим образом велось расследование и в Шымкенте. Сотрудники отдела уголовного розыска УВД Шымкента задержали Жанузакова 25 ноября. Но и там он пробыл не более получаса.

Руководство пострадавшей компании между тем уже звонило во все колокола. Всего жалоб и обращений было порядка 50 — в Генпрокуратуру РФ и Казахстана, МВД Казахстана и в другие правоохранительные органы, от которых зависит судьба расследований. А личных встреч руководства ТОО «Полиолефин-ТЛК» с руководством МВД и прокуратуры города Алматы было более 10.

Но 19 декабря Нурболатов, которому, как мы помним, Жанузакова уже доставляли, приостанавливает расследование по причине… «неустановления лица, совершившего преступление».

После очередной жалобы Бостандыкский районный суд выносит 7 марта 2017 решение о заочном аресте Жанузакова и только после этого его объявляют в розыск.

А двумя днями ранее тот же суд санкционировал незамедлительное проведение обыска у Жанузакова, чего к тому времени так и не было сделано. Но в результате в деле появляется лишь договор аренды, датированный 13 мая 2017 года, который говорит о том, что дом, где он проживал, теперь занимают другие люди.

С горем пополам потерпевшей компании удалось добиться, чтобы уголовные дела объединили в одно производство. Его принял следователь департамента внутренних дел Алматы капитан С. Момынжанов. Но этого следователя, по всей видимости, устроило объяснение Жанузакова, что он проиграл похищенные деньги в букмекерской конторе и в казино. Видимо, поэтому он тоже не бросился искать деньги и товар. То есть, следователь поменялся, а методы работы остались те же.

В июле Момынжанов решает передать в суд дело, в котором обвиняемым считается один только Жанузаков. То есть, никакого сговора как бы и не было. После новой порции жалоб в прокуратуру следователь продлевает сроки расследования.

Лишь в сентябре 2017 года Момынжанов признает подозреваемыми логиста ТОО «Полиолефин-ТЛК» Еремину и кладовщика Смаилова, которые, как следует теперь из обвинения, были в сговоре с Жанузаковым, и берет подписку о невыезде.

А 20 ноября дело передано на рассмотрение в Бостандыкский суд. Но куда делось похищенное? И почему те, кто систематически скупал краденое, понимая незаконность происхождения товара, безнаказанно гуляют на свободе?

Нельзя сказать, что расследование по этому поводу не ведется. Но как-то тоже странно. Из основного дела возникло отдельное, за номером 177500031001201, в отношении лиц, занимающихся сбытом имущества, добытого преступным путем. И живет оно своей отдельной жизнью. Скупщики в этом деле странным образом считаются «не установленными». В компании по этому поводу недоумевают: деньги переводились на счета в банках, на складах есть видеонаблюдение. Более того, по основному делу было выявлено, что отдельные лица занимались приобретением похищенного имущества. И в чем же проблема?

— Выделенное дело зарегистрировано в ЕРДР 19 октября 2017 года. До сих пор нам так и не разъяснены права потерпевшего, — говорит адвокат Аскар Алишев, представляющий интересы ТОО. — А недавно, со слов следователя Момынжанова, нам стало известно, что дело разделено на два уголовных дела и они направлены по территориальности — в ДВД Алматинской области и ДВД ЮКО. И мы теперь вообще в полном неведении: кто их расследует и предпринимаются ли какие-то меры к поиску похищенного?

Так что же происходит в Казахстане? Ведь такое количество товара и столько денег не могли взять и раствориться. Возможно, если бы оперативно были проведены обыски и разосланы запросы по всем банкам Казахстана, хоть что-то да было бы найдено?

— Меня, как майора милиции в отставке, старшего оперуполномоченного УУР ГУВД г. Москвы , знающего эту работу, удивляет и то, что в деле нет ни одного отдельного поручения оперативникам по отработке детализаций телефонов, о чем мы неоднократно просили следователей, — говорит Виталий Анисов.

Еще есть надежда, что оценку деятельности правоохранителей все же дадут — в Генпрокуратуре, в МВД Казахстана. Ну а российским инвесторам, пожалуй, стоит серьезно задуматься, идти ли им в республику, если там их бизнес может оказаться не защищенным. И останутся они один на один со своими проблемами.