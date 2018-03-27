Кто родился 27 марта 

Владимир Владимирович Гутенёв (52 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Преподавал в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Работал в «Рособоронэкспорте» и «Ростехе».
Входил в состав Общественной палаты РФ, где возглавлял Комиссию по модернизации промышленности. Избирался депутатом Госдумы VIсозыва. Владимир Гутенёв — автор более 300 научных и учебно-методических работ, в том числе 59 патентов на изобретения РФ, 48 учебников, учебных пособий и монографий.
Ильяс Магомед-Саламович Умаханов (61 год), заместитель Председателя Совета Федерации. Избирался депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам. Занимал пост заместителя председателя правительства Республики Дагестан. С 2001 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Дагестан. 15 декабря 2010 года был избран заместителем Председателя Совета Федерации. Ильяс Умаханов также является уполномоченный по делам хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ.
Елена Владимировна Афанасьева, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Избиралась депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов. С сентября 2014 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Оренбургской области.
А ещё в этот день родились:
Александр Михайлович Носатов (55 лет), командующий Балтийским флотом ВМФ России. Вице-адмирал. Проходил службу на Тихоокеанском и Черноморском флотах. Был командиром Балтийской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ РФ. Возглавлял Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова». 17 сентября 2016 года был назначен на должность командующего Балтийским флотом.
Мариано Рахой (63 года), председатель правительства Испании. Лидер Народной партии. Возглавлял министерства общественной администрации, образования и культуры, по делам правительства, внутренних дел. Являлся заместителем председателя правительства. С 2011 года — председатель правительства Испании.
Мариано Рахой — единственный в истории Испании премьер-министр, который занимает свой пост при правлении двух королей — при Хуане Карлосе I (2011-2014) и Филиппе VI (с 2014 года).
Ирек Айратович Зарипов (35 лет), российский спортсмен. Заслуженный мастер спорта России.
В 17 лет в результате серьёзной аварии потерял обе ноги. В 2003 году начал заниматься спортом. Спустя два года Ирек Зарипов был включен в паралимпийскую сборную России. На зимних Паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере он завоевал 4 золотые медали: по биатлону на дистанциях 2,4 км (гонка преследования) и 12,5 км, а также в лыжных гонках на дистанциях 15 км и 10 км.
Сегодня Ирек Зарипов является заместителем председателя Комитета Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.
Мстислав Леопольдович Ростропович (1927-2007), российский дирижер и виолончелист. Народный артист СССР. В его репертуар наряду с классическими сочинениями входили и более 140 современных произведений для виолончели, написанных специально для него или ему посвященных.
На дирижерском счету Мстислава Ростропович мировые премьеры более 70 оркестровых произведений, а также 9 опер, в числе которых «Жизнь с идиотом», «Лолита», «Лиджия», «Джезуальдо», «Видения Иоанна Грозного».
В 1974 году, после выступлений в защиту писателя Александра Солженицына, Мстислав Ростропович и его жена Галина Вишневская были высланы из СССР, а в 1977 году — лишены советского гражданства. Они были реабилитированы и восстановлены в гражданстве в 1990 году.
В 2003 году Мстислав Ростропович стал первым русским музыкантом и седьмым в мире, кому была вручена престижная премия Грэмми «За экстраординарную карьеру музыканта, за жизнь в записях».