Кто родился 27 марта

Входил в состав Общественной палаты РФ , где возглавлял Комиссию по модернизации промышленности. Избирался депутатом Госдумы VIсозыва. Владимир Гутенёв — автор более 300 научных и учебно-методических работ, в том числе 59 патентов на изобретения РФ , 48 учебников, учебных пособий и монографий.

Елена Владимировна Афанасьева , заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Избиралась депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов. С сентября 2014 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Оренбургской области

А ещё в этот день родились:

Александр Михайлович Носатов (55 лет), командующий Балтийским флотом ВМФ России. Вице-адмирал. Проходил службу на Тихоокеанском и Черноморском флотах. Был командиром Балтийской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ РФ. Возглавлял Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова». 17 сентября 2016 года был назначен на должность командующего Балтийским флотом.

Мариано Рахой (63 года), председатель правительства Испании . Лидер Народной партии. Возглавлял министерства общественной администрации, образования и культуры, по делам правительства, внутренних дел. Являлся заместителем председателя правительства. С 2011 года — председатель правительства Испании.

Мариано Рахой — единственный в истории Испании премьер-министр, который занимает свой пост при правлении двух королей — при Хуане Карлосе I (2011-2014) и Филиппе VI (с 2014 года).

В 17 лет в результате серьёзной аварии потерял обе ноги. В 2003 году начал заниматься спортом. Спустя два года Ирек Зарипов был включен в паралимпийскую сборную России. На зимних Паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере он завоевал 4 золотые медали: по биатлону на дистанциях 2,4 км (гонка преследования) и 12,5 км, а также в лыжных гонках на дистанциях 15 км и 10 км.

Сегодня Ирек Зарипов является заместителем председателя Комитета Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Мстислав Леопольдович Ростропович (1927-2007), российский дирижер и виолончелист. Народный артист СССР. В его репертуар наряду с классическими сочинениями входили и более 140 современных произведений для виолончели, написанных специально для него или ему посвященных.

На дирижерском счету Мстислава Ростропович мировые премьеры более 70 оркестровых произведений, а также 9 опер, в числе которых «Жизнь с идиотом», «Лолита», «Лиджия», «Джезуальдо», «Видения Иоанна Грозного».

В 1974 году, после выступлений в защиту писателя Александра Солженицына , Мстислав Ростропович и его жена Галина Вишневская были высланы из СССР, а в 1977 году — лишены советского гражданства. Они были реабилитированы и восстановлены в гражданстве в 1990 году.

В 2003 году Мстислав Ростропович стал первым русским музыкантом и седьмым в мире, кому была вручена престижная премия Грэмми «За экстраординарную карьеру музыканта, за жизнь в записях».