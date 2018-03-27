День 27 марта в истории

Всемирный день театра

Первое упоминание о театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. В Египте был поставлен «спектакль» о жизни бога Осириса.

Установлен указом Президента РФ от 16 января 2017 года. Ранее 27 марта отмечался как День внутренних войск МВД РФ

Дата приурочена к подписанию в 1811 году Александром I указа о формировании воинских батальонов внутренней стражи, отвечавших за «охранение тишины и спокойствия в государстве».

Преемником внутренних войск МВД стали войска национальной гвардии РФ, созданные указом Президента РФ от 5 апреля 2016 года. Они входят в Федеральную службу войск национальной гвардии РФ (Росгвардии). В новую структуру, которую возглавляет генерал армии Виктор Золотов , вошли внутренние войска, отряды полиции специального назначения и вневедомственная охрана.

Росгвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, а также контролирует частную охранную деятельность и оборот оружия.

26 лет назад (1992) была создана Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ (МПА СНГ).

Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и В этот день в Алма-Ате главы парламентов России, Белоруссии Узбекистана подписали соглашение о создании этой организации, осуществляющей парламентское сотрудничество государств-участников СНГ.

В настоящее время МПА СНГ являются 9 государств — Азербайджан , Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия , Таджикистан, Россия и Украина . В 2006 году статус наблюдателя при организации получил парламент Афганистана

50 лет назад (1968) в авиакатастрофе погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин

Трагедия произошла недалеко от деревни Новосёлово Владимирской области . Юрий Гагарин выполнял тренировочный полёт на самолете МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным

По официальной версии МиГ-15 УТИ, пилотируемый Гагариным и Серегиным, сорвался в штопор и врезался в землю. Существует также множество альтернативных версий: от конструктивных недостатков самолёта до попадания в след пролетевшего самолёта.

60 лет назад (1958) Никита Хрущёв избран председателем Совета Министров СССР.

После смерти в 1953 году Иосифа Сталина, Хрущёв был одним из главных инициаторов смещения со всех постов и ареста заместителя Председателя Совета Министров СССР, министра внутренних дел СССР Лаврентия Берии . В 1953 году Никиту Хрущёва избрали первым секретарём ЦК КПСС . В 1956 году на XX съезд партии он выступил с докладом, осуждающим культ личности Иосифа Сталина.

27 марта 1958 года Хрущёв занял пост председателя Совета Министров СССР, совместив его с высшей партийной должностью.

На этих постах он находился до 14 октября 1964 года, когда Октябрьский пленум ЦК, организованный в отсутствие Хрущева, освободил его «по состоянию здоровья» от всех партийных и государственных должностей.

65 года назад (1953) был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии».

Инициатором проведения амнистии был глава МВД Лаврентий Берия. Из тюрем и лагерей были освобождены все несовершеннолетние, женщины, имеющих детей до 10 лет, и беременные женщины, а также пожилые и тяжелобольные люди. Кроме того, под амнистию подпадали осуждённые за преступления, срок наказания по которым не превышал пяти лет лишения свободы, кроме осуждённых за бандитизм, умышленное убийство, за контрреволюционные преступления и за хищения социалистической собственности в особо крупных размерах.

К середине 1953 года из мест лишения свободы были освобождены более 1 миллиона заключённых из 2,5 миллионов, находившихся в заключении.

В результате амнистии в стране произошел резкий рост преступности. В июле был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому если бывшие заключенные, освобожденные по мартовской амнистии, «продолжали вести паразитический образ жизни, и не занимались общественно-полезным трудом», их отправляли досиживать срок.

140 лет назад (1878) русский крестьянин Фёдор Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им «вагон с нескончаемыми рельсами».

Это изобретение стало прообразом гусеничного трактора. Он напоминал железнодорожный вагон с деревянным кузовом и рамой, в нижней части которой крепились на рессорах две тележки, способных поворачиваться в горизонтальной плоскости вместе с осями опорных колес. «Бесконечные рельсы» представляли собой замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Вагон имел четыре опорных колеса.

В 1879 году Департамент торговли и мануфактур выдал Фёдору Блинову привилегию (патент) за номером 2245.

28 лет назад в 1990 году в Лондоне, на Бейкер-стрит 221b, был открыт музей Шерлока Холмса

Как известно, этот литературный персонаж, созданный Артуром Конан-Дойлем, проживал в этом доме с 1881 по 1904 год.

На первом этаже музея находится сувенирный магазин и небольшая прихожая, на втором этаже — гостиная и комната Шерлока Холмса, на третьем располагаются комнаты доктора Ватсона и миссис Хадсон. На четвертом этаже можно увидеть восковые фигуры разных персонажей из рассказов о великом сыщике.

41 год назад (1977) произошла крупнейшая по числу жертв катастрофа за всю историю гражданской авиации.

В аэропорту Лос-Родеос (Тенерифе) на взлетно-посадочной полосе столкнулись два пассажирских самолета Boeing 747 компаний KLM и Pan American. Погибли 583 человека, 61 пассажиру удалось выжить. Считается, что причиной столкновения самолетов стала ошибочная интерпретация экипажем одного из лайнеров команд авиадиспетчера.