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Названы регионы, нарушающие запрет на продажу алкоэнергетиков
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Названы регионы, нарушающие запрет на продажу алкоэнергетиков 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Саратовская область стала лидером по числу торговых точек, нарушающих запрет на продажу слабоалкогольных энергетических напитков.
Таковы результаты всероссийского мониторинга рынка алкоэнергетиков, проведённого активистами «Молодой Гвардии Единой России», рассказала «Парламентской газете» член Координационного совета МГЕР, руководитель проекта «МедиаГвардия» Анна Рогачёва.
В феврале текущего года молодогвардейцы провели масштабный мониторинг соблюдения федерального законодательства в части запрета продажи алкогольных энергетиков в стране: их производство и реализация в России должно быть прекращено с 1 января 2018 года. Соответствующие изменения были внесены в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
«В ходе мониторинга, проведённого в феврале этого года, активисты проверили более 2 800 магазинов по всей стране, — сообщила Рогачёва. — Лидерами по продаже таких напитков стали Саратовская область — 94 торговые точки, Московская область — 30 точек, Томская область — 21 точка».
Примечательно, что в Москве и Московской области продажа алкоэнергетиков запрещена ещё с середины 2015 года.
К слабоалкогольным энергетическим напиткам относят алкогольную продукцию с содержанием спирта менее 15 процентов, в составе которой присутствуют тонизирующие вещества — кофеин, таурин и др. Согласно закону, производство такой продукции сейчас разрешено лишь на экспорт.
Подробнее о результатах всероссийского рейтинга регионов, нарушающих запрет на продажу алкоэнергетиков, о повышении ответственности за несоблюдение федерального законодательства, а также о том, когда алкоэнергетики исчезнут с российских прилавков, эксперты расскажут на «круглом столе» в пресс-центре «Парламентской газеты», который пройдёт ‪27 марта в 14.00‬.
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