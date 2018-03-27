Действие требований ДОПОГ к свидетельствам о типах цистерн в России приостановлено

Требования Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к свидетельствам об официальном утверждении типа цистерны временно перестали применяться в России . Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 27 марта.

Приостановка действия нормативов ДОПОГ продлится до 1 января 2019 года. Речь идёт о свидетельствах на каждый новый тип автоцистерны, контейнера-цистерны, съёмной цистерны и съёмного кузова-цистерны, а также транспортного средства-батареи или многоэлементного газового контейнера (МГЭК). Документы удостоверяют, что они пригодны для использования по назначению и отвечают установленным требованиям, касающимся различных классов перевозимых веществ.