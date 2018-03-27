Действие требований ДОПОГ к свидетельствам о типах цистерн в России приостановлено 

Требования Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к свидетельствам об официальном утверждении типа цистерны временно перестали применяться в России. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 27 марта.
Приостановка действия нормативов ДОПОГ продлится до 1 января 2019 года. Речь идёт о свидетельствах на каждый новый тип автоцистерны, контейнера-цистерны, съёмной цистерны и съёмного кузова-цистерны, а также транспортного средства-батареи или многоэлементного газового контейнера (МГЭК). Документы удостоверяют, что они пригодны для использования по назначению и отвечают установленным требованиям, касающимся различных классов перевозимых веществ.
ДОПОГ был создан по инициативе ООН и ратифицирован в сентябре 1957 года. Документ действует на территории всех стран Евросоюза, а также в Казахстане, Азербайджане, Марокко и России. В нём содержится, в частности, перечень опасных грузов — всего около трёх тысяч наименований, их классификация, положения об упаковке и цистернах, описывается процедура отправления.