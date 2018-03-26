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Тим Кук призвал ужесточить регулирование личных данных на фоне скандала с Facebook
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Тим Кук призвал ужесточить регулирование личных данных на фоне скандала с Facebook 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Персональные данные пользователей нуждаются в гораздо большей защите, чем сейчас, заявил Тим Кук на форуме «Развитие Китая-2018» в Пекине. В ходе выступления гендиректор затронул тему скандала с участием Facebook и Cambridge Analytica, назвав действия социальной сети абсолютно неприемлемыми, и призвал власти ограничить компании в их праве на сбор, хранение и обработку личных данных.
«Тяжесть случившегося [с Facebook и Cambridge Analytica] настолько велика, что всем нам определенно стоит задуматься о возможностях регулирования этой сферы, — говорит Кук. — Способность посторонних людей годами просматривать, кому вы звонили и как он записан в вашей адресной книге — словом, знать каждую деталь о вашей личной жизни, — на мой взгляд, должна быть под запретом».
Впрочем, подчеркивает гендиректор, ужесточения законодательства будет явно недостаточно. Люди должны сами понять, насколько ценны их данные и что с ними может случиться при недолжной заботе об их сохранности. В доказательство Кук привел пример с пользовательским соглашением, которое подавляющее большинство просто пролистывает вместо того, чтобы прочитать и осмысленно согласиться или отказаться от предложенных условий.
Приглашаем вас обсудить вопрос безопасности пользовательских данных в наш Telegram-чат.
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