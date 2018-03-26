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«Совет рынка» оштрафовал «Интер РАО» за просрочку ввода энергоблока Затонской ТЭЦ
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«Совет рынка» оштрафовал «Интер РАО» за просрочку ввода энергоблока Затонской ТЭЦ 

Rambler News Service 23 минуты назад
Наблюдательный совет «Совета рынка» принял решение оштрафовать «Интер РАО» за просрочку ввода в марте 2018 года в эксплуатацию в Уфе энергоблока №2 Затонской ТЭЦ мощностью 210 МВт, говорится в сообщении ассоциации.
«Принято решение о списании штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) за март 2018 года в отношении блока №2 ПГУ ТЭЦ-5 на территории города Уфа или Уфимского района республики Башкортостан ООО «БГК» мощностью 210 МВт», — отмечается в сообщении.
Группа «Интер РАО» 13 марта 2018 года ввела в эксплуатацию Затонскую ТЭЦ (филиал Башкирской генерирующей компании) в Уфе.
Новая электростанция состоит из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью 440 МВт, тепловой — 290 Гкал/ч. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ.
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