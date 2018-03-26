«Совет рынка» оштрафовал «Интер РАО» за просрочку ввода энергоблока Затонской ТЭЦ

Наблюдательный совет «Совета рынка» принял решение оштрафовать « Интер РАО » за просрочку ввода в марте 2018 года в эксплуатацию в Уфе энергоблока №2 Затонской ТЭЦ мощностью 210 МВт, говорится в сообщении ассоциации.

«Принято решение о списании штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) за март 2018 года в отношении блока №2 ПГУ ТЭЦ-5 на территории города Уфа или Уфимского района республики Башкортостан ООО «БГК» мощностью 210 МВт», — отмечается в сообщении.

Группа «Интер РАО» 13 марта 2018 года ввела в эксплуатацию Затонскую ТЭЦ (филиал Башкирской генерирующей компании) в Уфе.

Новая электростанция состоит из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью 440 МВт, тепловой — 290 Гкал/ч. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ.