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В Калининградской области стартовала программа модернизации уличного освещения
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В Калининградской области стартовала программа модернизации уличного освещения 

Вести Калининград 39 минут назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
До конца года в области установят более четырех тысяч энергоэффективных светодиодных светильников. Работы уже начались в Гусеве, завершены в Озерске и Немане, а в Зеленоградске идёт подготовка к началу работ.
Срок службы новых светильников в пять раз больше по сравнению с установленными ранее устаревшими газоразрядными лампами. Модернизация уличного освещения Калининградской области позволит снизить расход электроэнергии не менее, чем на 40%, а также сократить затраты на обслуживание примерно в 5 раз.
Светодиоды мгновенно и ярко разгораются, а также позволяют регулировать световой поток в зависимости от общей освещенности, в том числе программными методами. В перспективе их легко можно будет интегрировать с системами «умного города». Низкий уровень пульсации и эффективное распределение светового потока обеспечивают равномерное освещение улицы для комфорта и безопасности человека.
По информации регионального министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли, предприятие является лидером в производстве светодиодных светильников в Калининградской области.
«Светодиодные светильники являются продукцией радиоэлектронной промышленности, которой отводится важное место в стратегии инновационного развития промышленности региона. Это один из векторов специализации реального сектора экономики Калининградской области в период с 2018 по 2030 годы. Эту отрасль мы рассматриваем в качестве одного из приоритетов обрабатывающей промышленности. Учитывая исторически сложившиеся компетенции в этой сфере, это направление имеет высокий потенциал для развития. По нашим оценкам, доля этой отрасли в структуре обрабатывающей промышленности может вырасти до 10%», — заявил глава ведомства Дмитрий Кусков.
Фото: пресс-служба регионального правительства
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