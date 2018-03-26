Кабмин РФ выдвинул первого зампредседателя ЦБ Скоробогатову в совет директоров «Гознака» 

МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров «Гознака», среди которых — ранее не входившая в него первый зампредседателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.
В совет также выдвинуты ранее не входившие в него управляющий директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» Владимир Гусаков и начальник отдела департамента Минфина России Александр Пшеничников.
Из действующих членов совета в список кандидатов вошли заместитель руководителя Росимущества Игорь Бабушкин, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, советник руководителя Росимущества Андрей Сафронов и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук.