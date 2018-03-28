В правительстве Дагестана появится комитет по вопросам архитектуры

"Архитектуре, градостроительству теперь будет уделяться повышенное внимание. Будет создан комитет, курирующий эту сферу. Отделы, которые этим занимались, должны спокойно работать в министерстве [строительства и жилищно— коммунального хозяйства] до объявления о создании комитета", — сказал Здунов, слова которого приводит пресс-служба администрации главы и правительства региона.