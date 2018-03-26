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Депутаты Рады вооружились до зубов
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Депутаты Рады вооружились до зубов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Верховной Рады вооружились до зубов: в их распоряжении как минимум около 400 стволов огнестрельного оружия разных марок. Об этом сообщает в понедельник украинское телевидение, ссылаясь на информацию за 2016 год.
По официальным данным, 87 депутатов владеют 323 единицами огнестрельного оружия, что составило 18% от всего зарегистрированного на Украине оружия в 2016 году.
Самым большим любителем оружия оказался Нестор Шуфрич, у которого хранится коллекция из 156 стволов.
Вторым по численности оружейного арсенала — лидер партии «Христианские социалисты», бывший мэр Харькова Михаил Добкин. У него — 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок, как Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.
Тройку лидеров замыкает депутат Геннадий Бобов, имеющий три гладкоствольных ружья Krieghoff, Merkel, Winchester, три охотничьих карабина на базе автомата Калашникова, винтовку Walther G22, карабин Browning BAR и травматический пистолет Форт 12Р.
Кроме того, 63 депутата значатся в списках награжденных огнестрельным оружием администрацией президента и главой МВД Арсеном Аваковым.
В качестве наград депутаты получали не только пистолеты, но и автоматическое оружие. Например, министр вручил четырем нардепам-радикалам Олегу Ляшко, Сергею Скуратовскому, Алексею Ленскому и Сергею Рыбалке пистолеты-пулеметы МР5, а представителям фракции «Народного фронта» Юрию Березе и Сергею Пашинскому — автоматы Форт-224.
Но самым главным депутатом-оруженосцем оказался Игорь Котвицкий — он получил шесть пистолетов Smith&Wesson, АПС, Маузер, Glock 17, Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом среди награжденных.
Депутатский корпус Верховной Рады составляет 450 человек.
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