Депутаты Рады вооружились до зубов

Депутаты Верховной Рады вооружились до зубов: в их распоряжении как минимум около 400 стволов огнестрельного оружия разных марок. Об этом сообщает в понедельник украинское телевидение, ссылаясь на информацию за 2016 год.

По официальным данным, 87 депутатов владеют 323 единицами огнестрельного оружия, что составило 18% от всего зарегистрированного на Украине оружия в 2016 году.

Самым большим любителем оружия оказался Нестор Шуфрич , у которого хранится коллекция из 156 стволов.

Вторым по численности оружейного арсенала — лидер партии «Христианские социалисты», бывший мэр Харькова Михаил Добкин . У него — 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок, как Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

Тройку лидеров замыкает депутат Геннадий Бобов, имеющий три гладкоствольных ружья Krieghoff, Merkel, Winchester, три охотничьих карабина на базе автомата Калашникова, винтовку Walther G22, карабин Browning BAR и травматический пистолет Форт 12Р.

Но самым главным депутатом-оруженосцем оказался Игорь Котвицкий — он получил шесть пистолетов Smith&Wesson, АПС, Маузер, Glock 17, Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом среди награжденных.

Депутатский корпус Верховной Рады составляет 450 человек.