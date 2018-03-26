WOW: определены лучшие проекты в области HR и внутренних коммуникаций

Москве завершилось одно из самых престижных мероприятий для специалистов по управлению персоналом — третья ежегодная бизнес-премия WOW!HR2018. Названы компании, внедрившие у себя самые уникальные и эффективные практики, направленные на поиск и подбор персонала, управление талантами, командообразование.

Номинация PLAY HARD — makelove

Номинация ACTION — Burger King

Номинация DIGITAL SOLUTIONS — Эй Джи Си Флэт Гласс Клин

Номинация LEVEL UP — Кадровый холдин АНКОР

Номинация SAVE (партнер номинации Альфа Страхование Медицина) — АстраЗенека

Напомним, что, по правилам бизнес-премии, выявление победителей происходит путем голосования самих же номинантов. Голосовать можно за любой проект, представленный в номинации, кроме своего. WOW!HR — это честное соперничество участников, его нельзя подтасовать, все решают только кандидаты на победу!

Процедуре голосования предшествовала конференция, в рамках которой номинанты знакомили присутствующих коллег со своими проектами. Она была поделена на секции в соответствии с номинациями. Надо сказать, тут было жарко! HR-специалисты увлеченно слушали презентации бизнес-кейсов, примеряли эти модели на свою компанию, пытаясь спрогнозировать эффект от тиражирования того или иного проекта, задавали вопросы, делились своим впечатлением.

Ольга Филатова , вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group , модерировавшая секцию Digital Solutions второй год подряд, призналась, что кейсы становятся все интереснее и масштабнее. «То, что я в свой день рождения прихожу на WOW!HR говорит о моей заинтересованности» — подчеркнула Ольга.

В этом году в бизнес-премии представлено 59 кейсов. Мероприятие посетило более 600 специалистов. Для сравнения в 2016 году, когда WOW!HR состоялась впервые, было презентовано 26 проектов.

В рамках WOW!HR2018 выступил Валерий Газзаев , титулованный российский тренер, первый тренер России , и единственный, под руководством которого завоеван Кубок УЕФА в 2005 году. Он рассказал о лидерстве в бизнесе и спорте.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения победителей, розыгрышем призов и концертом для участников и гостей.

Фото WOW!HR