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WOW: определены лучшие проекты в области HR и внутренних коммуникаций
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WOW: определены лучшие проекты в области HR и внутренних коммуникаций 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
В Москве завершилось одно из самых престижных мероприятий для специалистов по управлению персоналом — третья ежегодная бизнес-премия WOW!HR2018. Названы компании, внедрившие у себя самые уникальные и эффективные практики, направленные на поиск и подбор персонала, управление талантами, командообразование.
Номинация PLAY HARD — makelove
Номинация HR HERO — АО «ТК „Мегаполис“
Номинация ACTION — Burger King
Номинация MAKE TEAM (партнер номинации — Avito Работа) — АО „Международный аэропорт Шереметьево“
Номинация DIGITAL SOLUTIONS — Эй Джи Си Флэт Гласс Клин
Номинация WORKPLACE — »Норникель — ОЦО»
Номинация LEVEL UP — Кадровый холдин АНКОР
Номинация SAVE (партнер номинации Альфа Страхование Медицина) — АстраЗенека
Напомним, что, по правилам бизнес-премии, выявление победителей происходит путем голосования самих же номинантов. Голосовать можно за любой проект, представленный в номинации, кроме своего. WOW!HR — это честное соперничество участников, его нельзя подтасовать, все решают только кандидаты на победу!
Процедуре голосования предшествовала конференция, в рамках которой номинанты знакомили присутствующих коллег со своими проектами. Она была поделена на секции в соответствии с номинациями. Надо сказать, тут было жарко! HR-специалисты увлеченно слушали презентации бизнес-кейсов, примеряли эти модели на свою компанию, пытаясь спрогнозировать эффект от тиражирования того или иного проекта, задавали вопросы, делились своим впечатлением.
Ольга Филатова, вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group, модерировавшая секцию Digital Solutions второй год подряд, призналась, что кейсы становятся все интереснее и масштабнее. «То, что я в свой день рождения прихожу на WOW!HR говорит о моей заинтересованности» — подчеркнула Ольга.
В этом году в бизнес-премии представлено 59 кейсов. Мероприятие посетило более 600 специалистов. Для сравнения в 2016 году, когда WOW!HR состоялась впервые, было презентовано 26 проектов.
В рамках WOW!HR2018 выступил Валерий Газзаев, титулованный российский тренер, первый тренер России, и единственный, под руководством которого завоеван Кубок УЕФА в 2005 году. Он рассказал о лидерстве в бизнесе и спорте.
Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения победителей, розыгрышем призов и концертом для участников и гостей.
Фото WOW!HR
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