Отец шестилетнего Алеши Шимко заливает горе алкоголем

Teleprogramma.pro уже неоднократно освещала историю шестилетнего Алеши Шимко и его семьи. Летом прошлого года Ольга Алисова насмерть сбила ребенка во дворе собственного дома, согласно экспертизе в крови мальчика обнаружили 2,7 промилле алкоголя, позднее Следственный комитет эту версию опроверг.

В сегодняшнем эфире ток-шоу «На самом деле» вновь обсуждалась эта резонансная история. Роман Шимко по-прежнему пытается добиться наказания всех фигурантов этого дела, а не только Ольги Алисовой. Мужчина считает, что за женщиной стоит некая преступная группировка, которая помогла ей уменьшить срок наказания. «Есть сговор группы лиц, чтобы сделать ребенка пьяным, помочь Ольге уйти от ответственности», — утверждает Роман.

Эксперты уточнили, мог ли Алеша все-таки употребить алкоголь дома. Отец мальчика категорически отверг эту версию, а вот свекровь Ольги Алисовой, которая также пришла в студию, уверяет, что ребенок мог попробовать пиво у дедушки. Впрочем, Роман Шимко эту версию также не подтвердил, заверив, что родственник не употребляет алкоголь более 10 лет из-за сахарного диабета.

Родственник Ольги Алисовой считает, что она невиновна/Фото: кадр из передачи

Отец так называемого «пьяного мальчика» готов на все, чтобы все фигуранты этого дела, а не только Ольга Алисова, были наказаны. «Накажу всех причастных к этому делу, тогда я остановлюсь», — высказался он. В студии также появился родственник Алисовой, который уверен, что Ольга невиновна. Как рассказал мужчина, дочь Ольги пришлось увезти в другой город, из-за травли которая обрушилась на их семью.

В финале эфира выяснилось, что не менее серьезному прессингу в последние месяцы подверглась и семья Алеши Шимко. Отец мальчика из-за колоссального давления пристрастился к алкоголю, за что его периодически упрекает родственники.