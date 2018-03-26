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Учителя из Орловской области приняли участие в фестивале в Туле
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Учителя из Орловской области приняли участие в фестивале в Туле 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года» прошёл в с 22 по 24 марта в Туле под девизом «Российское учительство: новые знания, новые открытия!».
Целью фестиваля стало повышение имиджа профессии учителя и расширение профессионального общения между педагогами региона. В мероприятии приняли участие более 350 представителей из 20 российских регионов, которые стали лауреатами и победителями конкурса «Учитель года».
Орловскую область на фестивале представляли 10 активистов регионального общественного объединения «Учительское единство». Представители регионов презентовали участникам фестиваля творческие визитные карточки.
Участники объединения «Учительское единство» в своем выступлении подчеркнули значимость профессии педагога, роль регионального клуба в повышении их мастерства, рассказали о взаимосвязи Орловской и Тульской областей, сообщили в пресс-службе правительства.
Во второй фестивальный день состоялись мастер-классы пяти педагогов из Орловской области. Также участники мероприятия встретились с и.о. ректора Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Москвы Виктором Фертманом.
Педагогический микс «Топ открытий» и церемония торжественного закрытия фестиваля состоялись 24 марта.
Сообщение Учителя из Орловской области приняли участие в фестивале в Туле появились сначала на РИА 57.
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