Учителя из Орловской области приняли участие в фестивале в Туле

Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года» прошёл в с 22 по 24 марта в Туле под девизом «Российское учительство: новые знания, новые открытия!».

Целью фестиваля стало повышение имиджа профессии учителя и расширение профессионального общения между педагогами региона. В мероприятии приняли участие более 350 представителей из 20 российских регионов, которые стали лауреатами и победителями конкурса «Учитель года».

Орловскую область на фестивале представляли 10 активистов регионального общественного объединения «Учительское единство». Представители регионов презентовали участникам фестиваля творческие визитные карточки.

Участники объединения «Учительское единство» в своем выступлении подчеркнули значимость профессии педагога, роль регионального клуба в повышении их мастерства, рассказали о взаимосвязи Орловской и Тульской областей, сообщили в пресс-службе правительства.

Виктором Фертманом. Во второй фестивальный день состоялись мастер-классы пяти педагогов из Орловской области. Также участники мероприятия встретились с и.о. ректора Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Москвы

Педагогический микс «Топ открытий» и церемония торжественного закрытия фестиваля состоялись 24 марта.