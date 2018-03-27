Деньги на выполнение дорожных работ выделят Таганрогу

Согласно информации из официальных источников, о решении выделить городу дополнительные средства на ремонтные работы сообщил глава региона Василий Голубев на состоявшемся 26 марта заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Помочь с ремонтом дорог попросил губернатора глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий

В ходе визита главы региона в город сити-менеджер рассказал о необходимости дополнительного финансирования дорожных работ, помимо уже запланированных на эти цели 137 млн рублей, в связи с большим износом асфальтового покрытия.

По словам главы городской администрации, только на ямочный ремонт в городе требуется 20 млн рублей.