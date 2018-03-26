Коммунальщики прячутся от жильцов

«ВМ» опросила горожан, довольны ли они работой своей управляющей компании.

— У нас в Куркине, как выяснилось, частная управляющая компания много лет неправильно начисляла плату за отопление аж с 78 домов. Конечно, ни я, ни многие другие жители работой компании не довольны. Думаю, будь на ее месте ГБУ «Жилищник», подобной истории бы не произошло.

Антон Епишев, IT-инженер:

— Если честно, даже понятия не умею, какая компания управляет моим домом. Иногда они без всякого предупреждения отключают воду или электричество, жена звонит в диспетчерскую и ругается. Те отвечают: скоро включим. Вот и все взаимодействие.

Марина Савушкина, домохозяйка:

— Проблемы с коммунальщиками у меня возникают только в конце сентября — начале октября. Почти всегда они долго не включают отопление. Или включают, но, например, забывают дать тепло в подъезде: батареи холодные. Каждый раз приходится ходить в диспетчерскую и ругаться. А все остальное время — проблем вроде бы никаких.

Евгений Доронин, менеджер по продажам:

— Я вообще не знаю, кто нашим домом управляет. Мне кажется, коммунальщики должны хотя бы вывесить график уборки подъезда. Потому что его то моют, то не моют, и я не вижу никакой логики в работе коммунальщиков.

— Из опыта общения с управляющей компанией я понял одно: общаться с коммунальщиками лучше лично, а не по телефону. Если им звонить и оставлять заявку, про нее, по-моему, часто просто забывают. А если зайти непосредственно в диспетчерскую и объяснить, в чем проблема, то они начинают что-то делать.

Евгения Светлакова, турменеджер:

— Главная проблема наших коммунальщиков — низкая квалификация. Недавно у меня в квартире стала дымиться проводка. Вызвала электрика. Но он все сделал так криво, что пришлось нанимать стороннего специалиста. За 13 тысяч рублей он поменял в квартире все розетки.

— Пока дом был новый, проблем с коммунальщиками не было. А сейчас ему 35 лет, вызываю сантехников постоянно.