В самолете на солнечной тяге будут штурмовать стратосферу

Официальная презентация прошла в резиденции посла Швейцарской Конфедерации . Собравшимся рассказали, как развивается возникшая тут научно-техническая кооперация между Швейцарией и Россией

Идея построить и показать в деле самолет на солнечных батареях, который смог бы подняться в стратосферу, на высоту 25 километров, принадлежит швейцарцу Рафаэлю Домжану , уже заявившему о себе океанским плаванием на тримаране под «солнечными парусами».

А после того как его соотечественники Бертран Пикар и Андре Боршберг успешно завершили в 2016 году первое кругосветное путешествие в самолете Solar Impulse 2 на солнечных батареях, мечта подняться на солнечной тяге в стратосферу, к границе космоса, только окрепла.

SolarStratos, в отличие от самолета Пикара и Боршберга, может находиться в автономном полете максимум 24 часа, но высоту способен набрать в три раза большую. Прототип такой машины уже существует: длина одномоторного самолета — 8,5 метра, размах крыльев — 24,8 метра, вес — 450 кг. Солнечный свет в энергию будут преобразовывать фотоэлементы на крыльях, занимающие площадь 22 квадратных метра. Первый полет состоялся на аэродроме города Пайерн 5 мая 2017 года, проходил на высоте 250-300 метров и продлился шесть минут.

Важная особенность этого стратосферного аппарата в том, что у него негерметичная кабина, поэтому пилот и пассажир (когда он появится) должны будут надеть скафандры. Вот тут и потребовалась тесная кооперация с российским НПП «Звезда» им. Г. И. Северина. Предприятие известно разработкой уникальных систем жизнеобеспечения высотных полетов и космических исследований, а также средств спасения при авариях. Именно тут много лет назад были созданы скафандры для Юрия Гагарина Алексея Леонова — первых землян на космической орбите и в открытом космосе. Теперь специалисты российской «Звезды» взялись обеспечить безопасность человека, решившего подняться в стратосферу и вернуться назад, используя энергию Солнца. А с этой звездой надо только на Вы…

Как рассказал генеральный директор НПП «Звезда» Сергей Поздняков , в рамках проекта SolarStratos предстоит решить очень непростые задачи, связанные с жизнеобеспечением пилота. Существующее снаряжение для летчиков стратегической авиации, работающих на высотах 10-14 тысяч метров, рассчитано на кратковременные нештатные ситуации. Например, чтобы в случае разгерметизации снизиться до безопасной высоты — это несколько минут. А тут экстремальный режим для пилота будет продолжаться как минимум 5 часов. Такова особенность одномоторного планера SolarStratos с больших размахом крыльев: он медленно набирает высоту и не допускает экстренного снижения.

Длина самолета — 8,5 м, размах крыльев — 24,8 м, вес — 450 кг, площадь солнечных батарей — 22 квадратных метра

— В нашем случае за основу взят аварийно-спасательный скафандр для космонавтов с регенерационной системой жизнеобеспечения. Один из уже готовых образцов сделан под Рафаэля Домжана, — сообщил Поздняков. — А его приезд в Москву связан с важным событием: и скафандр, и пилот должны пройти решающее испытание — 6 часов с полной имитацией условий подъема на 25 километров.

Гендиректор «Звезды» выразил надежду, что Рафаэль с испытанием справится и что SolarStratos в рекордный полет поднимет именно он. «РГ» проследит и расскажет, как будут развиваться события в этом интернациональном проекте.