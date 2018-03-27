В Петербурге сборная РФ по футболу возложила цветы к стихийному мемориалу погибшим в Кемерове 

Сегодня в Петербурге пройдёт товарищеские матч против команды Франции. Игроки нашей сборной выйдут на поле с траурными повязками.
Как уточняет ТАСС, стихийный мемориал в Петербурге организован на Дворцовой площади. Вместе с игроками его посетили член исполкома и и.о. президента РФС Сергей Анохин и Александр Алаев, вице-президент союза Никита Симонян, вице-президента Федерации футбола Франции Альбер Жеммрик и представители посольства Пятой республики.
Стихийный мемориал организован у Александровской колонны, в том же месте, куда в 2015 году несли цветы в память о петербуржцах, погибших в авиакатастрофе над Синаем. На ограждении закреплена табличка с надписью «Кемерово. 25.03.2018».