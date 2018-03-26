Встреча главы управы района Аэропорт с местными жителями пройдет 18 апреля

В среду, 18 апреля, в управе района Аэропорт на улице Усиевича пройдет очередная встреча главы управы Сергея Овчинникова с местными жителями. Собравшимся расскажут о работах в рамках апрельских субботников, а также о ремонте подъездов жилых домов и предстоящем благоустройстве дворовых территорий. Об этом сообщили в отделе управы по работе с населением.

— Тема встречи — «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов», — отметил представитель управы.

После завершения докладов желающие смогут задать вопросы.

Встреча пройдет по адресу ул. Усиевича, д. 23/5. Начало в 19.00. Предварительной регистрации не требуется. (мю)