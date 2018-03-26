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Встреча главы управы района Аэропорт с местными жителями пройдет 18 апреля
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Встреча главы управы района Аэропорт с местными жителями пройдет 18 апреля 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В среду, 18 апреля, в управе района Аэропорт на улице Усиевича пройдет очередная встреча главы управы Сергея Овчинникова с местными жителями. Собравшимся расскажут о работах в рамках апрельских субботников, а также о ремонте подъездов жилых домов и предстоящем благоустройстве дворовых территорий. Об этом сообщили в отделе управы по работе с населением.
— Тема встречи — «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов», — отметил представитель управы.
После завершения докладов желающие смогут задать вопросы.
Встреча пройдет по адресу ул. Усиевича, д. 23/5. Начало в 19.00. Предварительной регистрации не требуется. (мю)
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