Ещё
Нельзя переработать? Зачем хотят строить мусоросжигательный завод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Нельзя переработать? Зачем хотят строить мусоросжигательный завод 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
Жители Осиново и Казани не согласны соседствовать с заводом. Расстояние от массивов, где живут около 70 тыс. человек, составляет от 800 метров до 5 км.
«Постройте в центре!»
Жители намерены протестовать только законными методами — через митинги, чтобы привлечь внимание власти. Некоторые заявили, что грудью лягут «под танки», чтобы не допустить строительства.
«Проект должен быть абсолютно безопасен как для экологии, так и для здоровья татарстанцев, — озвучила днём раньше позицию руководства РТ представитель Кремля Лилия Галимова. — Для него выбрали технологию атмосферного сжигания, используемую на 80% МСЗ в мире. По этой технологии уже возвели МСЗ в Великобритании, Австрии, Швейцарии, Германии. Строительство обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, с активистами, обеспокоенными этой темой. Окончательное решение о допустимости реализации проекта могут принять только после двух положительных заключений экологической экспертизы — на технологию сжигания отходов и на проектную документацию».
Сжигать всё подряд МСЗ не будет, говорят власти. По законодательству РФ к началу 2019 г. по всей стране заработает единая система обращения с отходами. То есть к моменту пуска завода (в 2022 году) создадут систему раздельного сбора мусора.
Власти, похоже, уверены в положительных результатах экспертизы. Общественные слушания проекта инвестор строительства «РТ Инвест», дочка «Ростеха», наметил на июнь 2018 года. Однако участок под МСЗ в Зеленодольском районе уже находится в собственности.
Люди обещаниям безопасности МСЗ не верят. «Если власти проводят аналогию с той же Веной, мы не против, чтобы в центре Казани построили МСЗ как доказательство безопасности», — заявили жители на народном сходе.
Директор Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская считает народные страхи преувеличенными, объясняет их закрытостью компании, выигравшей тендер. Ведь она лишь сейчас обнародовала информацию о МСЗ — надо было сделать это раньше.
«Мы очень часто боимся того, чего не понимаем, — говорит Селивановская. — А в Европе заводы стоят прямо посреди города. Там при очень жёстких требованиях к качеству окружающей среды к МСЗ претензий нет. Если завод будет построен правильно, будет грамотно эксплуатироваться, то теоретически он не должен представлять угрозы. Он представляет меньшую опас­ность, чем горящая свалка, где идут те же самые процессы, что и в МСЗ, но только газы выбрасываются в атмосферу без какой-либо очистки. К тому же для экспертизы всегда привлекают независимых экспертов».
Кто решит судьбу МСЗ?
С теорией абсолютной безопасности МСЗ не согласно российское отделение «Гринпис». «В процессе сжигания образуются отходы с высоким классом опасности: зола, шлаки — это 30% отходов», — сказала медиакоординатор проекта «Ноль отходов» «Гринпис» России Ирина Власова.
Мусоросжигание не решит проблему свалок, говорится в материалах организации. Так, три МСЗ в Москве могут сжигать только 17% столичного мусора. При этом они образуют до трети золошлаковых отходов от общей массы сжигаемого. Запуск четырёх МСЗ позволит снизить полигонное захоронение лишь на 19% (с 52% в 2022 году до 33% в 2023 г.). Кстати, в Европе, по данным «Гринпис», стремятся развивать переработку мусора, а не сжигать его. В Германии каждый житель производит примерно 625 кг мусора в год. Из них захоронению подвергается 1 кг, 196 кг сжигается, 299 кг перерабатывается, 114 кг компостируется.
По закону инициатор строительства завода обязан обеспечить общественности доступ к проекту оценки воздействия на окружающую среду. Замечания принимаются с момента его публикации, а также в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений (они предположительно состоятся в июне). Финальный вариант направляется на экологическую экспертизу в Росприроднадзор, где принимается окончательное решение о судьбе проекта МСЗ. Вот только ни редакция, ни жители, ни экологи этого проекта ещё не видели.
АиФ Казань: последние новости
Средневековая империя. Подлинная история Золотой Орды В Челнах обновят подземки на проспектах Вахитова, Х. Туфана, Сююмбике Восемь представителей Татарстана вошли в советы директоров предприятий РТ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй197
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным233
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово395
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ86
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение