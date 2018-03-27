Нельзя переработать? Зачем хотят строить мусоросжигательный завод 

Жители Осиново и Казани не согласны соседствовать с заводом. Расстояние от массивов, где живут около 70 тыс. человек, составляет от 800 метров до 5 км.
«Постройте в центре!»
Жители намерены протестовать только законными методами — через митинги, чтобы привлечь внимание власти. Некоторые заявили, что грудью лягут «под танки», чтобы не допустить строительства.
«Проект должен быть абсолютно безопасен как для экологии, так и для здоровья татарстанцев, — озвучила днём раньше позицию руководства РТ представитель Кремля Лилия Галимова. — Для него выбрали технологию атмосферного сжигания, используемую на 80% МСЗ в мире. По этой технологии уже возвели МСЗ в Великобритании, Австрии, Швейцарии, Германии. Строительство обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, с активистами, обеспокоенными этой темой. Окончательное решение о допустимости реализации проекта могут принять только после двух положительных заключений экологической экспертизы — на технологию сжигания отходов и на проектную документацию».
Сжигать всё подряд МСЗ не будет, говорят власти. По законодательству РФ к началу 2019 г. по всей стране заработает единая система обращения с отходами. То есть к моменту пуска завода (в 2022 году) создадут систему раздельного сбора мусора.
Власти, похоже, уверены в положительных результатах экспертизы. Общественные слушания проекта инвестор строительства «РТ Инвест», дочка «Ростеха», наметил на июнь 2018 года. Однако участок под МСЗ в Зеленодольском районе уже находится в собственности.
Люди обещаниям безопасности МСЗ не верят. «Если власти проводят аналогию с той же Веной, мы не против, чтобы в центре Казани построили МСЗ как доказательство безопасности», — заявили жители на народном сходе.
Директор Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская считает народные страхи преувеличенными, объясняет их закрытостью компании, выигравшей тендер. Ведь она лишь сейчас обнародовала информацию о МСЗ — надо было сделать это раньше.
«Мы очень часто боимся того, чего не понимаем, — говорит Селивановская. — А в Европе заводы стоят прямо посреди города. Там при очень жёстких требованиях к качеству окружающей среды к МСЗ претензий нет. Если завод будет построен правильно, будет грамотно эксплуатироваться, то теоретически он не должен представлять угрозы. Он представляет меньшую опасность, чем горящая свалка, где идут те же самые процессы, что и в МСЗ, но только газы выбрасываются в атмосферу без какой-либо очистки. К тому же для экспертизы всегда привлекают независимых экспертов».
Кто решит судьбу МСЗ?
С теорией абсолютной безопасности МСЗ не согласно российское отделение «Гринпис». «В процессе сжигания образуются отходы с высоким классом опасности: зола, шлаки — это 30% отходов», — сказала медиакоординатор проекта «Ноль отходов» «Гринпис» России Ирина Власова.
Мусоросжигание не решит проблему свалок, говорится в материалах организации. Так, три МСЗ в Москве могут сжигать только 17% столичного мусора. При этом они образуют до трети золошлаковых отходов от общей массы сжигаемого. Запуск четырёх МСЗ позволит снизить полигонное захоронение лишь на 19% (с 52% в 2022 году до 33% в 2023 г.). Кстати, в Европе, по данным «Гринпис», стремятся развивать переработку мусора, а не сжигать его. В Германии каждый житель производит примерно 625 кг мусора в год. Из них захоронению подвергается 1 кг, 196 кг сжигается, 299 кг перерабатывается, 114 кг компостируется.
По закону инициатор строительства завода обязан обеспечить общественности доступ к проекту оценки воздействия на окружающую среду. Замечания принимаются с момента его публикации, а также в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений (они предположительно состоятся в июне). Финальный вариант направляется на экологическую экспертизу в Росприроднадзор, где принимается окончательное решение о судьбе проекта МСЗ. Вот только ни редакция, ни жители, ни экологи этого проекта ещё не видели.