Нельзя переработать? Зачем хотят строить мусоросжигательный завод

Жители Осиново и Казани не согласны соседствовать с заводом. Расстояние от массивов, где живут около 70 тыс. человек, составляет от 800 метров до 5 км.

«Постройте в центре!»

Жители намерены протестовать только законными методами — через митинги, чтобы привлечь внимание власти. Некоторые заявили, что грудью лягут «под танки», чтобы не допустить строительства.

Австрии, «Проект должен быть абсолютно безопасен как для экологии, так и для здоровья татарстанцев, — озвучила днём раньше позицию руководства РТ представитель Кремля Лилия Галимова . — Для него выбрали технологию атмосферного сжигания, используемую на 80% МСЗ в мире. По этой технологии уже возвели МСЗ в Великобритании Швейцарии , Германии. Строительство обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, с активистами, обеспокоенными этой темой. Окончательное решение о допустимости реализации проекта могут принять только после двух положительных заключений экологической экспертизы — на технологию сжигания отходов и на проектную документацию».

Сжигать всё подряд МСЗ не будет, говорят власти. По законодательству РФ к началу 2019 г. по всей стране заработает единая система обращения с отходами. То есть к моменту пуска завода (в 2022 году) создадут систему раздельного сбора мусора.

Власти, похоже, уверены в положительных результатах экспертизы. Общественные слушания проекта инвестор строительства «РТ Инвест», дочка «Ростеха» , наметил на июнь 2018 года. Однако участок под МСЗ в Зеленодольском районе уже находится в собственности.

Люди обещаниям безопасности МСЗ не верят. «Если власти проводят аналогию с той же Веной , мы не против, чтобы в центре Казани построили МСЗ как доказательство безопасности», — заявили жители на народном сходе.

Директор Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская считает народные страхи преувеличенными, объясняет их закрытостью компании, выигравшей тендер. Ведь она лишь сейчас обнародовала информацию о МСЗ — надо было сделать это раньше.

«Мы очень часто боимся того, чего не понимаем, — говорит Селивановская. — А в Европе заводы стоят прямо посреди города. Там при очень жёстких требованиях к качеству окружающей среды к МСЗ претензий нет. Если завод будет построен правильно, будет грамотно эксплуатироваться, то теоретически он не должен представлять угрозы. Он представляет меньшую опас­ность, чем горящая свалка, где идут те же самые процессы, что и в МСЗ, но только газы выбрасываются в атмосферу без какой-либо очистки. К тому же для экспертизы всегда привлекают независимых экспертов».

Кто решит судьбу МСЗ?

С теорией абсолютной безопасности МСЗ не согласно российское отделение «Гринпис». «В процессе сжигания образуются отходы с высоким классом опасности: зола, шлаки — это 30% отходов», — сказала медиакоординатор проекта «Ноль отходов» «Гринпис» России Ирина Власова

Мусоросжигание не решит проблему свалок, говорится в материалах организации. Так, три МСЗ в Москве могут сжигать только 17% столичного мусора. При этом они образуют до трети золошлаковых отходов от общей массы сжигаемого. Запуск четырёх МСЗ позволит снизить полигонное захоронение лишь на 19% (с 52% в 2022 году до 33% в 2023 г.). Кстати, в Европе, по данным «Гринпис», стремятся развивать переработку мусора, а не сжигать его. В Германии каждый житель производит примерно 625 кг мусора в год. Из них захоронению подвергается 1 кг, 196 кг сжигается, 299 кг перерабатывается, 114 кг компостируется.

По закону инициатор строительства завода обязан обеспечить общественности доступ к проекту оценки воздействия на окружающую среду. Замечания принимаются с момента его публикации, а также в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений (они предположительно состоятся в июне). Финальный вариант направляется на экологическую экспертизу в Росприроднадзор, где принимается окончательное решение о судьбе проекта МСЗ. Вот только ни редакция, ни жители, ни экологи этого проекта ещё не видели.