ВККС не отдала Бастрыкину судью, которая не была честна перед СКР

Высшая квалифколлегия судей 26 марта поддержала решение ККС Республики Татарстан об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Вахитовского районного суда города Казани Галины Андреяновой , которую правоохранители подозревают в посредничестве в передаче взятки в крупном размере. За перипетиями длившегося почти полтора часа заседания — которое судья, явно тяготившаяся вниманием прессы, попыталась «перевести» в закрытый режим — внимательно следил журналист Legal.Report.

Перед началом заседания Андреянова попыталась заявить ходатайство о том, чтобы зал покинули представители СМИ, которые «часто пишут то, что не соответствует действительности».

— Здесь, я вижу, газеты всякие… Прошу удалить прессу! — решительно сказала она.

— Так вы желаете, чтобы заседание прошло в закрытом режиме? — спокойно поинтересовался председатель ВККС Николай Тимошин

— Ну…нет, не совсем, — неожиданно потерялась Андреянова, — только пресса…

— Значит, не будем проводить закрытое заседание! — резюмировал Тимошин и одобрительно кивнул в сторону сектора СМИ.

Затем, как обычно, были оглашены материалы дела, из которых следовало, что 52-летняя Галина Андреянова трудилась в судебной системе более 30 лет, из которых последние 22 года — в Вахитовском райсуде Казани. 21 февраля 2018 года она подала в отставку по собственному желанию. Этому событию, однако, предшествовал скандал: несколько ранее председатель СКР Бастрыкин обратился в республиканскую ККС с представлением, в котором просил согласия на возбуждение уголовного дела по п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

По мнению следствия, в период с 20 февраля по 17 мая 2017 года к адвокату АП Республики Татарстан г-же Халиковой обратился гражданин Сосновский с просьбой оказать содействие в удовлетворении поданного в Вахитовский райсуд иска о взыскании с ПАО «Ингосстрах» страхового возмещения на сумму порядка 1,5 млн руб.

— Халикова с аналогичной просьбой обратилась к ранее знакомой ей судье Галине Андреяновой, — излагал версию следствия докладчик. — Последняя же сообщила Халиковой, что сможет оказать содействие в принятии судом соответствующего решения путем передачи через нее взятки неустановленным должностным лицам в размере 250 000 рублей.

Позже, как утверждают следователи, практически в центре Казани Халикова передала Андреяновой четверть миллиона рублей, а та в свою очередь организовала распределение данной суммы пресловутым «неустановленным лицам». А 19 мая 2017 года Вахитовский суд вынес решение об удовлетворении исковых требований — с «Ингоссстраха» было взыскано свыше 1 млн руб.

31 января 2018 года ККС Татарстана отказалась санкционировать «выдачу» судьи следователям. При этом квалифколлегия мотивировала свое решение, в частности, тем, что версия о виновности Андреяновой, по выводам правоохранителей, строится лишь на показаниях явившейся с повинной адвоката Халиковой (уголовное дело против нее было позднее прекращено с формулировкой «в связи с деятельным раскаянием»). Факт же знакомства защитника с судьей — который, кстати, самой служительницей Фемиды не отрицается — сам по себе «не может служить доказательством ее посредничества во взяточничестве». Что же касается записей телефонных переговоров и СМС-переписки обоих названных лиц, то никакого «криминала» в них не содержится, посчитала региональная ККС. В итоге достаточных оснований для возбуждения уголовного дела найдено не было.

На это решение последовала жалоба в Высшую квалифколлегию за подписью старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Республике Татарстан Гузель Гафиатуллиной. По ее мнению, показания Халиковой вполне «согласуются с объяснениями иных лиц и другими доказательствами». Для составления же более точной картины событий следствию необходимо провести ряд действий — очные ставки, экспертизы и т.д. — которые возможны исключительно в рамках возбужденного уголовного дела.

— Из записей телефонных переговоров Халиковой и Андреяновой видно, что последняя очень переживала за то, как в апелляционной инстанции пройдет рассмотрение жалобы на вынесенное ей решение, — продолжил озвучивать позицию следствия докладчик. — Это прямо указывает на заинтересованность судьи в оставлении его без изменения.

Также следственные органы отмечают, что в состав региональной ККС в качестве представителей общественности входят трое судей ВС Респбулики Татарстан в отставке, это нарушает положения закона «Об органах судейского сообщества в РФ» и вызывает сомнения в объективности решения квалифколлегии.

Слов дали самом представителю СКР — молодой даме с погонами старшего лейтенанта юстиции, чье выступление оказалось довольно кратким.

— В ходе процессуальной проверки нами добыто достаточно материалов и данных для возбуждения уголовного дела, — сообщила она. — Мы, конечно, не ведем речь о виновности Андреяновой, это будет решать суд… Но вот сама она, знаете… не была с нами открыта и честна, когда говорила, что просто знакома с этим адвокатом: помощник судьи сообщил следствию о том, что Андреянова с Халиковой не раз пили чай за закрытыми дверьми и общались на самые разные темы… Мы поддерживаем нашу жалобу!

Ввиду отсутствия на заседании представителя республиканской ККС (в своем ходатайстве он попросил рассмотреть дело без него) слово наконец дали самой Андреяновой. Она была еще более краткой, но при этом достаточно эмоциональной. Судья сообщила: Халикова «оговорила ее» — с тем, чтобы самой избежать уголовной ответственности за мошенничество. Адвокат «явно боялась запутаться и в сумме, якобы являющейся взяткой, и в конкретной дате ее передачи» — несколько раз она называла разные цифры и даты.

— Я себя виновной не считаю, — заявила Андреянова. — Да, с Халиковой я вместе училась в университете, в одной группе, вместе работали. Но этот человек меня оклеветал! Прошу вас, уважаемые члены высшей квалифколлегии, поддержать меня. Потому что я… ничего не совершала. Я проработала в судебной системе с 1984 года, с 1996 года — в Вахитовском суде города Казани, на одном месте. В общем, прошу поддержки.

— А почему все-таки Халикова вас оклеветала-то, как вы говорите? — с интересом спросил Николай Тимошин, глядя прямо на Андреянову.

— Как сказать… Однажды она прислала мне СМС: мол, можешь поддержать в одном деле, помоги, — сообщила судья, заметно волнуясь. — Я ей отвечаю: никому я не помогаю, ничего такого, в общем, не делаю. Ну вот, видимо, это был повод, разговоры внепроцессуальные всякие… Она будто бы решение какое-то просила — я ничего подобного ей не выдавала. Давление на нее какое-то было оказано, что ли…

Для принятия решения Николай Тимошин взял получасовую паузу, во время которой к Галине Андреяновой попытались «пробиться» представители СМИ.

— Не хочу я с прессой общаться, нервы трепать! — отмахнулась судья. — Не нужно мне этого. Понимаете, вот вы пишете-пишете, и этим просто людей убиваете. Надо достоверно писать. Вообще советую вам, газетам, да — работайте корректнее!

Затем всех вновь позвали в зал, и Тимошин провозгласил: решение ККС Республики Татарстан оставить без изменения, а жалобу СКР — без удовлетворения. Довольная этим Андреянова сразу же поспешила к выходу.