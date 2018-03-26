Сергей Мавроди: путь «великого комбинатора»

«Я не халявщик, я партнер» — вот личный вклад Мавроди в современный российский фольклор. Фразу особенно оценят те, кто постарше. Пара слов, и люди снова в 94-м, когда сто тысяч рассерженных вкладчиков МММ пытались вернуть деньги. С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Драгнев.

Пятнадцать миллионов обманутых людей по всей стране. Полсотни самоубийств. А компенсаций от государства не положено. Муж Тамары Тереховой вложил все семейные сбережения. Но не хватило ни на «Волгу», ни на новые сапоги жене. Все-таки Мавроди отправился за решетку. Посидел и вышел. И в 2011 взялся за старое. В любимой позе — на экранах и баннерах спальных районов. Мужчина с плаката сразу предупреждает: «Новая МММ — все та же пирамида. Участие на свой страх и риск». В какой-то момент все пошло по-новой. Мавроди снова на насиженном месте. Вот он в суде задержан за невыплату тысячи рублей. Долг обернулся пятью сутками ареста, но поклонники встали на сторону своего кумира. Он крепко спал и уверял — никому ущерба не причинял. Про новую МММ говорил: «Все там будем». Мавроди сделал работу над ошибками. У новой системы не стало центрального офиса. А вкладчики покупали виртуальные деньги «Мавра».

«Я личным решением назначаю курс — два раза в неделю по вторникам и четвергам. Говорю «Мавру» расти. И он меня слушается. Я хочу не пошатнуть, а разрушить экономику всего мира», — заявлял Мавроди.

Его система перешагнула границы России . В Молдове Литве , Мавроди отметился даже в Африке. А в Беларуси оказался под запретом. Но дело Мавроди продолжало жить. Курсы по подготовке новых адептов МММ проходили, несмотря на аресты и болезни босса. А для поддержания духа YouTube наполняли вдохновляющими роликами. В конце концов, расплачиваться пришлось всем, кроме Мавроди. Даже актер Владимир Пермяков навсегда распрощался с репутацией. Все, что осталось от Мавроди, — три буквы и только. К ответственности его уже никто не привлечет. У Мавроди теперь один судья.

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