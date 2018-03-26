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МАИ и HeadHunter будут совместно готовить ИТ-специалистов
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МАИ и HeadHunter будут совместно готовить ИТ-специалистов 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) совместно с крупнейшим российским онлайн-сервисом по поиску работы hh.ru открывают новую магистерскую программу «Машинное обучение и управление большими данными».
Программа включает в себя теорию и практику для моделирования и прототипирования моделей (специализация Data Scientist), а также для промышленного внедрения и оптимизации алгоритмов машинного обучения на больших данных (Big Data/Hadoop-инженер). Специалисты компании поделятся со студентами своими навыками и опытом в решении практических задач, расскажут про современные технологии для работы с большими данными: Apache Hadoop, Spark и других.
Начало набора на новую программу стартует летом 2018 года, поступление будет осуществляться по результатам вступительных испытаний и отдельного конкурса портфолио. Спецкурсы программы созданы на основе практического опыта, накопленного экспертами HeadHunter, и реализованы совместно с лучшими преподавателями МАИ.
«Наш университет обладает значительным успешным опытом обучения специалистов IT-сферы в сочетании с фундаментальной математической подготовкой. Имеющийся опыт реализации магистерских программ совместно с академическими институтами, такими как ФИЦ ИУ РАН, в рамках данной программы будет расширен практическими кейсами и технологиями профессионалов IT-рынка. Это позволит сделать содержание программы качественно новым и готовить специалистов в соответствии с требованиями реального рынка труда», — рассказывает заведующая базовой кафедры ФИЦ РАН в МАИ Каринэ Абгарян.
«Все без исключения вендоры на рынке управления данными сегодня ведут разработку технологий для менеджмента Big Data, и HeadHunter здесь не исключение. Наши специалисты ежедневно сталкиваются с подобными задачами и имеют колоссальный опыт разработки таких систем, — комментирует руководитель корпоративного университета HeadHunter Наталья Ли. — Совместная магистерская программа позволит поделиться со студентами передовыми знаниями, практическими кейсами, погрузить их в современные технологии. Это станет отличным стартом в карьере разработчика».
Полученные выпускниками новой магистратуры навыки и компетенции позволят им также успешно работать в любой ИТ-компании: совместная магистерская программа отвечает самым актуальным вызовам и трендам цифровой индустрии.
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