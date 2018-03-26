Ещё
«Русская сталь» попросила Орешкина отказать металлургическим предприятиям в ОЭЗ и ТОР в господдержке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Русская сталь» попросила Орешкина отказать металлургическим предприятиям в ОЭЗ и ТОР в господдержке 

Rambler News Service 1 час назад
Председатель Наблюдательного совета «Русской стали» Анатолий Седых (основной акционер «Объединённой металлургической компании») направил письмо министру экономического развития РФ Максиму Орешкину с просьбой отказаться от господдержки металлургических предприятий, расположенных на территориях опережающего развития (ТОР) и в особых экономических зонах (ОЭЗ). Об этом в ходе заседания Экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в сфере металлургии сказал исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин.
«Китайские инвесторы совместно с региональной властью и при поддержке министерства развития Дальнего Востока подписывают намерения строить на площадке «Амурметалла» металлургический кластер, мощностью до 30 млн тонн. Это, конечно, не может нас не беспокоить. Там территория опережающего развития (ТОР) с налоговыми льготами — до 10 лет можно не платить налоге а прибыль, льготы на землю. При этом это выглядит странно, учитывая и мощности в России и то, что в мире избыточные мощности оцениваются около 600 млн тонн. Непонятно зачем предоставлять государственную помощь? Мы такие обращения направили и в министерство экономического развития, посмотреть на это серьёзно и отказаться от мер господдержки на территориях опережающего развития», — отметил он.
Он также отметил, что письмо было направлено главе Минэка Максиму Орешкину на прошлой неделе.
«Недавно Орешкину мы направили письмо за подписью председателя наблюдательного совета («Русской стали». — RNS) Седых Анатолия Михайловича с рассмотрением вопроса о необходимости исключения из законодательства как ТОРов, так и территорий особых экономических зон в предоставлении государственной помощи металлургическим предприятиям потому, что мы тогда просто убиваем те металлургические компании, которые уже существуют», — отметил он.
Он также отметил, что 12 марта ОЭЗ «Алабуга» подписала с турецким инвестором совместный проект по строительству около 1,25 млн тонн завода по производству листового проката с покрытием. «У нас сегодня и так уже переизбыток мощностей и компании продолжают ещё в этом году реализовывать свои проекты», — отметил он.
Rambler News Service: последние новости
Разработчик «Новичка» рассказал о возможности британцев самим отравить Скрипаля «Хевел» примет участие в конкурсном отборе проектов ВИЭ в 2018 году Совет директоров «Ленэнерго» утвердил 19 кандидатов в новый состав совета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом104
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня11
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»174
Новый антироссийский шаг174
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы366
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение