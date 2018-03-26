«Русская сталь» попросила Орешкина отказать металлургическим предприятиям в ОЭЗ и ТОР в господдержке

Председатель Наблюдательного совета «Русской стали» Анатолий Седых (основной акционер «Объединённой металлургической компании») направил письмо министру экономического развития РФ Максиму Орешкину с просьбой отказаться от господдержки металлургических предприятий, расположенных на территориях опережающего развития (ТОР) и в особых экономических зонах (ОЭЗ). Об этом в ходе заседания Экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в сфере металлургии сказал исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин.

«Китайские инвесторы совместно с региональной властью и при поддержке министерства развития Дальнего Востока подписывают намерения строить на площадке «Амурметалла» металлургический кластер, мощностью до 30 млн тонн. Это, конечно, не может нас не беспокоить. Там территория опережающего развития (ТОР) с налоговыми льготами — до 10 лет можно не платить налоге а прибыль, льготы на землю. При этом это выглядит странно, учитывая и мощности в России и то, что в мире избыточные мощности оцениваются около 600 млн тонн. Непонятно зачем предоставлять государственную помощь? Мы такие обращения направили и в министерство экономического развития , посмотреть на это серьёзно и отказаться от мер господдержки на территориях опережающего развития», — отметил он.

Он также отметил, что письмо было направлено главе Минэка Максиму Орешкину на прошлой неделе.

«Недавно Орешкину мы направили письмо за подписью председателя наблюдательного совета («Русской стали». — RNS) Седых Анатолия Михайловича с рассмотрением вопроса о необходимости исключения из законодательства как ТОРов, так и территорий особых экономических зон в предоставлении государственной помощи металлургическим предприятиям потому, что мы тогда просто убиваем те металлургические компании, которые уже существуют», — отметил он.

Он также отметил, что 12 марта ОЭЗ «Алабуга» подписала с турецким инвестором совместный проект по строительству около 1,25 млн тонн завода по производству листового проката с покрытием. «У нас сегодня и так уже переизбыток мощностей и компании продолжают ещё в этом году реализовывать свои проекты», — отметил он.