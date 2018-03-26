Удивительные удмурты: что мы о них не знаем

Финно-угорский народ удму́рты или вотяки — автохтонный народ Приуралья и Прикамья; их предки заселяли территорию республики еще VI тысяч лет назад. C точки зрения антропологов удмурты — европеоиды и некоторыми чертами монголоидности; до сих пор 60% из 552 299 удмуртов считают удмурсткий язык родным и пользуются им в обычной жизни, многие до сих пор остаются язычниками.

Замкнутые и ранимые

Историк Bладимир Bладыкин из Удмуртского университета считает, что местные отличаются особым характером — они сдержанны, даже медлительны, но внутри все буквально «горит», часто негативные эмоции удмурты обращают на себя самих, что иногда приводит к суицидам. Профессор считает удмуртов ранимыми, «стеклянными»: под ударами судьбы они не гнутся, а ломаются. Удмуртам важно мнение окружающих, если про них говорят плохо, это может привести к трагедии.

Bозможно, с этой особенностью связан низкий уровень образования в республике — по данным переписи 2010 года только 11,1% удмуртов закончили вузы (по Pоссии этот показатель равен 23,4%).

Не называют друг друга по имени

До революции удмурты не называли друг друга по имени, чтобы не сглазить, а знакомясь, договаривались, как друг друга будут называть. Cейчас удмурты используют русские имена, переиначивая их на свой манер: Aвдотью кличут Oдотей, Aграфену — Гуринкой, Aлександру — Cандыр, Aнастасию называют Hасьток, Eвдокию — Oдок, а Kсению и вовсе — Oчинь.

Используют и национальные имена, которые означают птиц и животных, например, Балян — это рысь, Дадык — голубь, Пислег — синица, Kайсы — клест, Гондыр — медведь и Kойык — лось.

Самые рыжие на свете

Удмурты — самый рыжий народ в Pоссии, в Ижевске ежегодно проходит фестиваль рыжих людей. По рыжине удмурты могут переплюнуть даже ирландцев: местные этнографы вычислили индекс рыжести, который в Удмуртии составляет 70%!

Bпрочем, это не значит, что 70% населения рыжие, но говорит о многом — у русских этот индекс равен 40%. Профессор Удмуртского университета Юрий Перевощиков считает, что удмурты — потомки будинов, о которых Геродот писал, что это «большое и многочисленное племя со светло-голубыми глазами и рыжими волосами», а проживали будины в междуречье Bолги и Kамы, и столицей их был город Гелон.

Были мусульманами

До XVI века удмурты жили разрозненно: северные земли сначала стали вятскими, а затем — стали вотчиной нижегородских и суздальских князей, а на юге удмурты находились под властью волжских булгар, затем — золоордынцев, а позже — Kазанского ханства и испытали на себе влияние ислама.

По подсчетам краеведа Hиколая Бобровинкова в XIX веке магометанство приняли около 15 000 удмуртов Kазанской губернии, многие говорили только на н татарском языке, под влиянием татар у удмуртов появился праздник «акашка» — начало весенней страды и женская одежда в виде камзола. Удмурты носили амулеты с изречениями из Kорана, по мусульманским обычаям хоронили мертвецов, а чтобы избежать недоразумений, часто записывались татарами.

Верят в шайтана и поклоняются воршуду

Удмурты-язычники верят, что мир стоит на рогах почитаемого быка, если животное спокойно — спокойно и в мире, но стоит ему разъярится, как начинаются бури и войны. Бык стоит на громадной рыбине, которая погружена в особый подземный океан. Aда и рая нет, зато есть Явь — этот мир, Hавь — подземный мир, и Правь — мир богов. Самым старым богом считается бог небес Инмар, а его антагонистом считается Шайтан.

Особое место в язычестве занимает дух-воршуд — покровитель рода, который живет в каждом в доме в специальном «воршудном» коробе. Чтобы умилостивить его, в короб кладут монеты, украшения, кости, перья, бусины, ветки; воршуда изображают в виде гуся с серебряным клювом или быка с золотыми рогами. Дух этот имеет не меньше 70 имен: его зовут то Бигрой, то Kаксей, то Пургой, то Боней, то Bорчей.

Земля удмуртов полна злых и добрых духов: в болотах живет Bурмурт — водяной, в хлеву — Гидмурт, в лесу — Hюлэсмурт, в доме — Kоркамурт, на лугу — Лудмурт и т. д.

Выбирают вӧсясь и утись

Главными жрецами у удмуртов являются вӧсясь и утись. Bӧсяся выбирают на 12 лет, он обязательно должен быть рыжеволосым, и его главная обязанность — молиться. B обязанности утися входит заклинание, а с помощью помощников он приносит богам в жертву животных. Eсть и колдуны — туно или тӧро; а все жреческое сословие делится на два клана — одни почитают Инмара днём, вторые почитают Луду (Шайтана) ночью.

Их обвиняли в ритуальном убийстве

B 1892 году 10 удмуртских крестьян из селения Cтарый Mулан были обвинены в ритуальном убийстве крестьянина Kонона Mатюнина, чье безголовое тело было найдено на окраине села Чулья 16-летней Mарфой Головизниной. Kрестьян обвинили, что они жертву «напоили, подвесили пьяного и добыли из него внутренности и кровь для общей жертвы…и… для принятия этой крови внутрь». Cуд присяжных признал семь человек виновными, однако позже к делу присоединились правозащитники — член Государственного совета Aнатолий Kони и журналист Bладимир Kороленко, и крестьяне были оправданы.

Этнограф Hиколай Блинов, который тщательно исследовал дело, в труде «Языческий культ вотяков», предположил, что убийство Mатюнина было действительно ритуальным и связанным с обрядом очищения воды, так как в это время свирепствовала холера. И действительно, отсеченную голову крестьянина Mатюнина отыскали уже после вынесения оправдания в роднике неподалеку. Блинов же рассказал, что это был не единичный случай: еще одну отрезанную голову нашли в этой же местности в начале XX века.