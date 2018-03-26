Выигравший Lada Xray нижегородец раскрыл секрет успеха

26 марта в Нижнем Новгороде подвели итоги акции «Голосовач52» и вручили долгожданные призы: ультрасовременные гаджеты и новый автомобиль Lada Xray. Об этом сообщает пресс-центр Media Strike Hal.

Акция «Голосовач52» прошла в день выборов президента, 18 марта. Люди, пришедшие на избирательные участки, фотографировались в специальной рамке, выкладывали фото в соцсети и призывали проголосовать за них на сайте флешмоба.

Среди участников были разыграны часы Apple Watch, планшеты iPad и смартфоны iPhone 8. Всего выбрали десять победителей.

Долгое время топовую позицию в голосовании удерживал Иван Гущин , впоследствии выигравший iPhone. «Сначала активно ставили лайки, не спали две ночи. В какой-то момент я понял, что первое место мне не догнать, но призу рад, хотя на выборы шел не ради приза», — поделился Иван.

В последний день голосования на первое место вырвался Владимир Марков . За него голосовали коллеги-полицейские, которые также организовали в его поддержку акцию в соцсетях. Была у Владимира и своя стратегия: друзья и близкие поставили лайки в последний момент. И с 2283 голосами Марков получил ключи от заветной Lada Xray. Автомобиль стал подарком Владимира на его будущую свадьбу.

«Считаю, данные конкурсы нужны, чтобы активизировать молодежь, потому что она живет в социальных сетях. А выборы — это долг для меня. Я патриот своей страны», — признался победитель.

Напомним, более 40 нарушений зафиксировано на выборах в Нижегородской области

Фото: пресс-центр Media Strike Hal