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Местный культурный центр принял участие в «Московском культурном форуме-2018»
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Местный культурный центр принял участие в «Московском культурном форуме-2018» 

Управа района Бирюлево Западное 29 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Местный культурный центр принял участие в «Московском культурном форуме-2018», который проходил в столице с 23 по 25 марта
Так, субботнее утро в московском «Манеже» началось с мастер-класса от студии робототехники, посвященного постройке и программированию первого робота, а в воскресенье на площадке культурного центра организовали тренинг по актерскому мастерству от руководителя студии «Обыкновенное чудо» Ирины Мирошниченко.
— Программа культурного форума в этом году довольно насыщенная: были организованы и театральные перформансы, и творческие встречи, и мастер-классы. Кроме того, в этом году очень разнообразна экспозиция форума. Хотелось бы и организацию отметить — с каждым годом к этому вопросу подходят более тщательно. Наш культурный центр в субботу представил педагог Булат Сахибгереев, который провел презентацию студии робототехники. Несмотря на то, что встречу мы проводили ранним утром в субботу, желающих принять участие в мастер-классе было очень много. В воскресенье, 25 марта, Ирина Мирошниченко рассказала всем желающим, как проанализировать свое эмоциональное состоянии на тренинге по актерскому мастерству, — прокомментировала организатор культурного досуга Татьяна Дадаева.
Фото: КЦ «Дружба».
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