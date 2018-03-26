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Высылка дипломатов не нарушит работу разведки, считает экс-полковник КГБ
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Высылка дипломатов не нарушит работу разведки, считает экс-полковник КГБ 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Если среди российских дипломатов и есть сотрудники разведки РФ, то их высылка западными странами не сможет нарушить её эффективную работу, считает ветеран советской разведки, писатель и публицист Михаил Любимов, которого власти Англии объявили в 1965 году персоной нон грата и выслали из страны.
Ранее ряд стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал объявленные рядом западных стран меры в отношении РФ «самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории».
"Вывернутся, это дело наживное", — сказал Любимов РИА Новости.
Он напомнил, как в 1971 году Великобритания выслала 105 советских дипломатов, в том числе сотрудников внешней разведки КГБ СССР и Главного разведывательного управления советского Генштаба.
"Конечно, тот удар по нашей разведке был сильным, но мы продолжали снабжать инстанции информацией. И инстанции были довольны. Информационный ущерб был небольшой", — сказал Любимов.
В 1974-1976 годах Любимов был заместителем начальника англо-скандинавского отдела внешней разведки КГБ и возглавлял организацию работы по Великобритании.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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