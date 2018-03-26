Высылка дипломатов не нарушит работу разведки, считает экс-полковник КГБ

Канада и Ранее ряд стран ЕС , а также США Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал объявленные рядом западных стран меры в отношении РФ «самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории».

"Вывернутся, это дело наживное", — сказал Любимов РИА Новости.

Он напомнил, как в 1971 году Великобритания выслала 105 советских дипломатов, в том числе сотрудников внешней разведки КГБ СССР и Главного разведывательного управления советского Генштаба.

"Конечно, тот удар по нашей разведке был сильным, но мы продолжали снабжать инстанции информацией. И инстанции были довольны. Информационный ущерб был небольшой", — сказал Любимов.

В 1974-1976 годах Любимов был заместителем начальника англо-скандинавского отдела внешней разведки КГБ и возглавлял организацию работы по Великобритании.