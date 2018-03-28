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Жители Лосиноостровского района смогут бесплатно привить питомцев от бешенства 7 апреля
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Жители Лосиноостровского района смогут бесплатно привить питомцев от бешенства 7 апреля 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Прививочный пункт для домашних животных будет открыт в Лосиноостровском районе 7 апреля. Сделать домашним любимцам вакцинацию от бешенства можно будет бесплатно.
— Единственный способ уберечь животное от бешенства — сделать прививку. Стоит помнить, что если питомец заразился и появились клинические признаки болезни, то вылечить ее уже невозможно, — прокомментировал ветеринарный врач Бабушкинской участковой ветеринарной лечебницы Александр Колобаев.
Отметим, что примерно за неделю до вакцинации животному необходимо дать препарат против паразитов.
Адрес работы пункта 7 апреля — Минусинская улица, 7. С собой необходимо взять ветеринарный паспорт питомца. Если документа нет, его заведут на месте. Часы работы пункта — с 10.00 до 16.00. (иб)
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