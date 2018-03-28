Жители Лосиноостровского района смогут бесплатно привить питомцев от бешенства 7 апреля

Прививочный пункт для домашних животных будет открыт в Лосиноостровском районе 7 апреля. Сделать домашним любимцам вакцинацию от бешенства можно будет бесплатно.

— Единственный способ уберечь животное от бешенства — сделать прививку. Стоит помнить, что если питомец заразился и появились клинические признаки болезни, то вылечить ее уже невозможно, — прокомментировал ветеринарный врач Бабушкинской участковой ветеринарной лечебницы Александр Колобаев

Отметим, что примерно за неделю до вакцинации животному необходимо дать препарат против паразитов.

Адрес работы пункта 7 апреля — Минусинская улица, 7. С собой необходимо взять ветеринарный паспорт питомца. Если документа нет, его заведут на месте. Часы работы пункта — с 10.00 до 16.00. (иб)