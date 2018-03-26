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Врач «Спартака»: «Ананидзе? Многое прояснится после операции, назначенной на среду»
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Врач «Спартака»: «Ананидзе? Многое прояснится после операции, назначенной на среду» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Врач "Спартака" и руководитель медицинского департамента чемпионов России Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» отметил, что полузащитник Джано Ананидзе пройдет начальну стадию восстановления от травмы в римской клинике «Вилла Стюарт». Вартапетов также добавил, что подробности травмы хавбека прояснятся после операции, назначенной в среду.
Ананидзе получил тяжелую травму. Что будет с его карьерой?
— Если с Зобниным, можно сказать, обошлось, то у Ананидзе все куда печальнее. Грузинский легионер выбыл на полгода…
— Это предварительный прогноз. Многое прояснится после операции, назначенной на среду. Буду присутствовать на ней в Риме и обменяюсь мнениями с профессором Мариани. Нужно понимать, что не всегда картина МРТ дает полное представление о том, как именно повреждена связка, в каком конкретно месте произошел разрыв. Точная информация может быть визуализирована только по ходу работы хирурга.
— Джано, как и Джикия с Зобниным, пройдет начальную стадию восстановления там же, в клинике «Вилла Стюарт»?
— Да. Первый этап реабилитации составляет плюс/минус две недели, и их футболист проведет в Риме.
— Ананидзе травмировался в матче за сборную, но оперировать его будут в клинике, с которой заключен договор у «Спартака». Насколько легко договорились с грузинскими коллегами?
— Начнем с того, что существует определенный механизм компенсации клубам от ФИФА в случаях, когда игроки получают повреждения в национальных командах. Для ее получения мы должны оформить пакет документов и проблем не возникает. Что касается Федерации футбола Грузии, то никаких вопросов не было — там проявили большое внимание к травме Джано, настоящую озабоченности и предложили любую посильную помощь, включая финансовую, чтобы минимизировать последствия. (Вячеслав КОРОТКИН)
Полностью интервью Вартапетова
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