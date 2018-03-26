Восстановление газона организуют в Первомайском в рамках месячника по благоустройству

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Масштабную уборку и благоустройство территории поселения проведут в Первомайском в период с 1 по 30 апреля.

— Глава администрации Михаил Мельник утвердил следующую программу мероприятий: восстановление и обновление 12 гектаров газона, удаление засохшей листвы с 30 деревьев, ремонт урн и мусорных контейнеров, — рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Первомайское.

Кроме этого, будет обновлена дорожная разметка и вывезено около 1 000 кубических метров мусора.

Отметим, что на территории поселения 14 и 21 апреля проведут субботники.