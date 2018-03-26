Сельхоз-триллер: Ленобласть объявляет войну «ничейной» земле

Вернуть и обработать

Минсельхоз в декабре сформулировал предложения по возвращению в оборот сельхозугодий, в частности, пятикратном повышении налоговой ставки на неиспользуемые земли, с 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости участков. Причина — огромные бесхозные территории, по информации ведомства, по всей стране это не менее 40 млн га, а по данным сельхозпереписи, — более 97 млн га, т. е. практически 44% всех сельхозземель.

По прогнозам федеральных чиновников, приблизительно четверть этих земель удастся вернуть в с/х оборот, надавив на владельцев: либо заставив их начать заниматься землей, либо продать сельхозпроизводителям, которым она необходима. В течение 10 лет Минсельхоз расчитывает вернуть в АПК 10 млн га. Ведомство предлагает обязать местные власти оповещать налоговую инспекцию о неиспользуемых землях. В ФНС предложение в целом поддержали, но напомнили, что для этого земля официально должна быть признана неиспользуемой, в частности, с составлением административных протоколов.

«Здесь-то и возникает капкан, не позволяющий рассчитывать на быструю реанимацию сельскохозяйственных земельных угодий, — сказал «ФедералПресс» эксперт, доктор экономических наук Сергей Андрианов . — Вопрос номер один: кто составляет такие протоколы? Ведь как существуют дрянные землепользователи, так есть и, увы, недобросовестные представители власти». В Минсельхозе и ФНС признают, что наличие проблемы с поиском владельцев, особенно если земля поделена на паи. По официальным данным, в течение прошлого года в РФ возвращено в сельхозоборот 650 тыс. га.

Капканы и буераки

В середине 2016 года законодательно была упрощена процедура отъема бесхозных земель — меньшим стал срок изъятия, он сократился с пяти до трех лет. А Ленобласть предложила программу «ленинградский гектар», предполагающую привлечь в новых хозяев «ничейных» сельхозугодий или неосвоенных земель. Власти обещают предоставлять участки в аренду на три года. Если владелец докажет целевое использование, он сможет выкупить землю в собственность за 3% от кадастровой стоимости и рассчитывать на пакет экономических льгот.

Программа предполагает выделение в отдаленных районах области до 10 гектаров земли и 3 млн рублей подъемных для с/х производства, переработки пищевой продукции и создания предприятий для активного отдыха, охоты и рыбалки. Участниками могут стать как жители области, так и других регионов.

«В этом году мы планируем выставить первые 50 участков на конкурс. В бюджете закладываем порядка 150 млн рублей на субсидии «колонистам». Средства будут выдаваться на конкурсной основе. Претенденты на получение государственных средств должны представить бизнес-планы и доказать, что они имеют навыки работы на земле и способны вести производство. У нас уже есть подобный опыт при распределении грантов начинающим фермерам. Просто так раздавать всем желающим землю и деньги мы не будем», — сказал губернатор Александр Дрозденко на прошлой неделе, говоря о старте проекта.

По его словам, сейчас рабочая группа определяет условия конкурса, критерии отбора участников программы. «Задача программы простая — остановить отток населения и привлечь инициативных людей со всей страны, которые создадут в дальних районах новые производства, новые рабочие места, в том числе для местных жителей», — добавил глава области.

На проект планируются выделить более 5 тыс. га земли в четырех районах (в Подпорожском, Лодейнопольском, Бокситогорском и Сланцевском). Спикер парламента региона Сергей Бебенин уверен, что на Северо-Востоке у проекта хорошие перспективы. «Это экологически чистые районы, здесь в последние годы активно развивается фермерство. „Кроме того, все больше людей приезжают в Подпорожский и Лодейнопольский районы на выходные на рыбалку или просто подышать свежим воздухом, и, конечно, интересуются возможностью приобрести экологически чистые товары. Так что спрос на продукты без консервантов и прочих химических добавок, с каждым годом растет, это перспективное направление“, — сказал он. Бебенен напомнил, что в Подпорожье уже есть экологическое поселение Гришино, где возродили традицию производства иван-чая.

В Ленобласти фонд перераспределения земель составляет 258 тыс. га. Причем местные власти говорят о готовности при необходимости расширить его за счет так называемых земель запаса или резервных земель, до поры не отнесенных ни к одной из известных категорий.

»Всем ясно, что земля должна лучше работать на экономику страны. Знаем, что есть желающие заняться бесхозной землей, но взять ее нельзя, потому что она либо поделена на паи, а найти владельцев проблематично, либо принадлежит Минобороны . — комментирует ситуацию «ФедералПресс» депутат заксобрания, экс-губернатор области Вадим Густов . — Но такую землю нельзя просто раздать и в глубинке, например, в нашей Ленинградской и соседних — Псковской и Новгородской областях — даже в деревнях, где остается считанное количество постоянных жителей, а добротные сельскохозяйственные земли пропадают».

«Минсельхоз действительно предложил обязать государственные и муниципальные органы власти оповещать налоговую инспекцию о заброшенных земельных участках сельхозназначения. Думаю, это намерение должны поддержать и региональные парламенты, в частности, Ленобласти, при этом обязательно оговорив меры наказания тех, кто этого не делает или проявляет в таком важном деле нерасторопность. Вместе с тем, надо помнить о том, что после возвращения продавать такие земли по высокой цене нельзя, потому что новым хозяевам придется тратить огромные деньги на приведение земли в порядок, мелиорацию и так далее, ведь заброшенными участками признаются те, у которых 30 процентов площади заросло сорной растительностью», — добавил он.

Механизм, а не просто дубина

Недавно Дмитрий Медведев заявил о том, что «принудительное изъятие земель — крайняя мера», и пояснил: «До ее применения должны быть предприняты все попытки, чтобы устранить существующие нарушения. Но бесконечно тянуть нельзя. Это все-таки должен быть эффективно работающий механизм, а не просто дубина, которая висит и которую никто и никогда в руки не берет».

«При сельхозпереписи выяснилось, что сельхозорганизации не используют более 30% закрепленной за ними земли. Законодательная база об изъятии земли в таких случаях давно существует, время от времени критерии уточняются, но она все еще неэффективна из-за отсутствия четких процедур. Что делать, когда вместо пашни — залежь, земля, оставленная на долгое время без обработки? Трудный, но разрешимый вопрос, — объясняет эксперт РАНХиГС Дмитрий Андреев , — Насколько я знаю, сейчас на федеральном уровне обсуждаются возможности усиления взаимодействия региональных властей с надзорными органами для обнаружения неиспользуемых земель, быстрого поиска пайщиков, расширения комплексных кадастровых работ в отношении земель сельхозназначения. Но возникает и следующий вопрос: землю вернут, но, прежде всего, изъявляют желание работать на ней, особенно в глубинке, небогатые фермеры. Не повторятся ли истории запустения?»

Частные сельхозпроизводители проявляют интерес к неиспользуемым землям, но не очень верят, что такие участки им могут достаться. «Даже если Ленобласть определит невысокие тарифы для желающих отвоевать у бурьяна пригодные для обработки земли, фермера ожидает еще один железный капкан, — расстраивается фермер из Лодейнопольского района Константин Авдеев . — Для того, чтобы получить сельхозземлю, предстоит выиграть торги, и тут, верней всего, удача светит крупным сельхозпредприятиям, а не такой мелюзге, как мы».

По его словам, об этом честно предупреждают в региональной Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. «Как говорит глава ассоциации фермеров Михаил Шконда, для таких, как я, гектар надо выделять поближе к Петербургу , иначе попытки частников поднять землю, скорей обернуться очередной заброшенностью. Рассчитывать на удачное освоение отдаленных земель можно только при наличии существенной помощи региона, которая пока, как я понимаю, не окончательно определена», — добавил фермер.

Власти Ленобласти пока не утвердили, но обещают участникам программы по 3 млн рублей — существенно больше, чем разработчикам «дальневосточного гектара» (250 тыс. рублей). Остановит ли это процесс запустения сельхозугодий? «В зависимости от того, сколь серьезными будут конкурсные требования, — уверен эксперт РАНХиГС Дмитрий Андреев. — Ведь и прежде земля выделялась в расчете на то, что ею кто-то по-настоящему ответственно займется, а не бросит или уступит за сходную цену тем, кто захочет перевести ее в другой статус и построить элитный коттедж».