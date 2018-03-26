О Солнечной системе расскажут на Коминтерна

В Культурном центре на Коминтерна 29 марта состоится первый кинопоказ космических фильмов мобильного планетария для детей от трех до 11 лет.

— Кто из нас не хотел стать космонавтом или хотя бы на минутку оказаться в глубинах космоса? Дети смогут увидеть своими глазами, как рождаются и погибают звезды, мчатся астероиды и вращаются вокруг Солнца планеты, — сообщила PR-менеджер центра Светлана Шило

Показы пройдут в 18.30 и 19.00 по адресу: улица Коминтерна, дом 11/7. Участие бесплатное. Регистрация — по ссылке https://nakominterna11.timepad.ru/event/684944/ или по телефону: 8 (495) 471-45-66.