Памятник с корнями. Ставропольский дуб в реестре старовозрастных деревьев

Дуб на улице Советской в центре станицы давно вызывал интерес местных жителей. К нему как к символу Старопавловской водили гостей. Его рисовали художники со всей России . Под ним проходили проводы казаков в армию. Этот обряд в наши дни восстановили с участием местного фольклорного ансамбля.

Бывший директор школы и учитель истории Михаил Плыгунов долго собирал предания о дубе, искал сведения в архивах, и пришёл к выводу, что дерево посадили в 1826 году. Тогда станицу, основанную как крепость на Азово-Моздокской укреплённой линии, перенесли из поймы Куры на левый берег Малки.

«Дуб посадил у дома богатого казака Серебрякова его работник Лука Колтун, — рассказала жительница станицы Елена Радченко . — Сейчас в том доме находится коррекционная школа. А дуб — предмет гордости и учителей, и ребят. Его белят, оберегают. Под ним проводят экологические мероприятия».

Сам дуб, по словам Елены Ивановны, бывшей учительницы биологии, в хорошем состоянии. Только желудей на нём бывает мало. Диаметр ствола в метре от земли — 1,2 метра. Высота дерева — 25 метров, с пятиэтажный дом.

Есть в селе и другие деревья-долгожители, но они лет на 50-70 моложе.

Заявку Елены Радченко в Национальный реестр старовозрастных деревьев рассматривали с 2015 года. В феврале этого года заседала сертификационная комиссия, которая признала старопавловский дуб черешчатый памятником живой природы под номером 474.