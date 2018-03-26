Сергей Мавроди оставил более миллиарда рублей долгов

Долги основателя «МММ» Сергея Мавроди превысили миллиард рублей. Об этом можно судить по базе данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП по Москве

В эту базу, напомним, попадают взыскания после вступления в силу судебных решений. Большинство долгов, которые числятся за Мавроди, датированы 2008 годом, решения принимали Чертановский и Хамовнический районные суды столицы. Имеются также постановления о взысканиях от 2016-2017 годов.

Как уже писала «РГ», о смерти Сергея Мавроди стало известно в понедельник, 26 марта. По данным информагентств, его доставили в одну из городских больниц с автобусной остановки. Согласно неофициальной информации, он умер от сердечного приступа.