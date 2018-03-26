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Сергей Мавроди оставил более миллиарда рублей долгов
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Сергей Мавроди оставил более миллиарда рублей долгов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Долги основателя «МММ» Сергея Мавроди превысили миллиард рублей. Об этом можно судить по базе данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП по Москве.
В эту базу, напомним, попадают взыскания после вступления в силу судебных решений. Большинство долгов, которые числятся за Мавроди, датированы 2008 годом, решения принимали Чертановский и Хамовнический районные суды столицы. Имеются также постановления о взысканиях от 2016-2017 годов.
Как уже писала «РГ», о смерти Сергея Мавроди стало известно в понедельник, 26 марта. По данным информагентств, его доставили в одну из городских больниц с автобусной остановки. Согласно неофициальной информации, он умер от сердечного приступа.
Напомним, что имя Сергея Мавроди стало особенно известным в России в 1990-е годы. Он основал печально знаменитое АО «МММ», которое привлекало деньги россиян под огромные проценты, но на деле оказалось финансовой пирамидой. Официально потерпевшими значатся более 10 тысяч человек, но в реальности вложились в «МММ» миллионы граждан РФ. После банкротства АО против Мавроди возбудили уголовное дело, он скрывался от следствия несколько лет. В 2007 году Чертановский суд Москвы приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, но почти весь этот срок он отбыл на предварительном следствии в СИЗО «Матросская тишина». Даже после этого были зафиксированы несколько попыток «реанимировать» акционерное общество и снова собирать вклады под его брендом. Сам Мавроди в соцсетях признавался, что «МММ» в России не работает.
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