Первый электроавтобус появился в Химках

Химках появился электроавтобус, пока он проходит обкатку и находится в тестовом режиме. Если результаты будут положительными до конца года планируется запустить два таких троллейбуса.

Главная особенность рогатого — это автономный ход, что позволяет троллейбусу ездить без штанговых токоприемников. Запаса такого хода хватает на 10 километров. В основном это понадобится для того, чтобы с легкостью объехать препятствие — ДТП или пробку. Всего в салон вмещается до 78 пассажиров, сидячих мест при этом 25. В салоне есть возможность зарядить телефон. Стекла покрыты специальным антивандальным покрытием.

Он дает возможность для развития новых маршрутов, для оптимизации маршрутов, то есть вот сейчас он проходил обкатку и затронул такие участки, на которых никогда не могли доехать наши троллейбусы, соответственно до 10 км он идет автономным ходом и это дает возможность оптимизировать маршрутную сеть и разработать сразу легко новые маршруты

Надо отметить, что такой троллейбус будет ходить по первому маршруту. Благодаря обновлению подвижного состава дополнятся еще два маршрута, которые будут ходить в микрорайоны Новокуркино и Лобаново.