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Первый электроавтобус появился в Химках
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Первый электроавтобус появился в Химках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Химках появился электроавтобус, пока он проходит обкатку и находится в тестовом режиме. Если результаты будут положительными до конца года планируется запустить два таких троллейбуса.
Главная особенность рогатого — это автономный ход, что позволяет троллейбусу ездить без штанговых токоприемников. Запаса такого хода хватает на 10 километров. В основном это понадобится для того, чтобы с легкостью объехать препятствие — ДТП или пробку. Всего в салон вмещается до 78 пассажиров, сидячих мест при этом 25. В салоне есть возможность зарядить телефон. Стекла покрыты специальным антивандальным покрытием.
Он дает возможность для развития новых маршрутов, для оптимизации маршрутов, то есть вот сейчас он проходил обкатку и затронул такие участки, на которых никогда не могли доехать наши троллейбусы, соответственно до 10 км он идет автономным ходом и это дает возможность оптимизировать маршрутную сеть и разработать сразу легко новые маршруты
Елена Дегтева, заместитель главы Химок.
Надо отметить, что такой троллейбус будет ходить по первому маршруту. Благодаря обновлению подвижного состава дополнятся еще два маршрута, которые будут ходить в микрорайоны Новокуркино и Лобаново.
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