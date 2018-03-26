Названы лучшие волонтеры Ярославской области

В минувшие выходные на базе ЛОК «Сахареж» состоялись финалы конкурсов молодых лидеров «Вектор в будущее» (региональный этап всероссийского конкурса «Лидер XXI века»), «Лучший волонтер Ярославской области» и «Лучший организатор волонтерского движения Ярославской области».

Организатором выступил департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с Дворцом молодежи и областным информационным центром.

— Ярославская молодежь активно проявляет себя в общественной жизни. Неравнодушие и активность молодых людей помогают решать социальные вопросы разного масштаба, — отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков . — Сегодня в регионе работают более 15 тысяч волонтеров. Они не получают за свой труд денег и не ждут вознаграждения. Но им важна нематериальная поддержка. Конкурсы «Лучший волонтер Ярославской области» и «Лучший организатор волонтерского движения Ярославской области» — одна из таких мер.

В этом году на участие в заочном этапе конкурса волонтеров было подано более 60 заявок, на конкурс организаторов — 22. Все претенденты на победу представляли портфолио и выполняли специальное задание. В финал обоих конкурсов были отобраны по 10 участников.

На протяжении трех дней молодые волонтеры, лидеры и руководители проходили испытание на прочность: разрабатывали и защищали социально значимые идеи, демонстрировали навыки успешной коммуникации, учились привлекать ресурсы и доказывали, что именно они в ближайшие годы станут лидерами нашего региона, а может быть, и России

По итогам конкурсов победителями стали:

— в номинации «Лидеры детских и молодежных общественных объединений (14 — 17 лет)» — Вероника Курицына, ЯГДОО «Молодой Ярославль»;

— в номинации «Лидеры детских и молодежных общественных объединений (18 — 30 лет)» — Дарья Шашина , АНО «Региональная ярославская лига Международного союза КВН», член Молодежного Правительства;

— в номинации «Руководители детских и молодежных общественных объединений и организаторы работы с молодежью» — Александр Смоленцев, ЯОМОО «Союз студентов» (первичная организация ЯГПУ);

— в номинации «Лучший волонтер Ярославской области» — Александра Кучерихина, ЯОМОО «Союз студентов» (первичная организация ЯГМУ);