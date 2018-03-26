В Нижнем Новгороде подвели итоги акции «Голосовач52»

фото предоставлены пресс-центром Media Strike HallВ Нижнем Новгороде подвели итоги акции «Голосовач52»26 марта, в большом зале Media Strike Hall состоялось вручение призов победителям флешмоба «Голосовач52». Десять самых активных участников акции получили гаджеты последнего поколения и главный приз — автомобиль Lada Xray.

Вручали подарки активным нижегородцам организаторы акции. На сцену поднялись директор фонда «Стратегия Нижний» Оксана Дектерева, депутат городской Думы , директор благотворительного фонда «Доброе Дело» Анна Татаринцева и руководитель Студенческого совета НИУ РАНХиГС Сергей Березин

— Конкурс проходил в трех городах — Нижнем Новгороде, Дзержинске и Лыскове. На избирательных участках сфотографировались 20 тысяч человек, из них более пяти тысяч выложили фотографии с правильными хештегами в социальные сети, — рассказала Оксана Дектерева. Акция «Голосовач52» стартовала 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации. Люди, пришедшие на избирательные участки, фотографировались в специальной рамке, выкладывали фото в соцсети и призывали друзей и знакомых проголосовать за них на специальном сайте.

— Акция была рассчитана на молодежь, но в ней приняли участие и люди старшего поколения. Самой старшей участнице — 87 лет, — сообщила член жюри акции «Голосовач52» Анна Татаринцева. Само голосование длилось два дня, 25 марта жюри определилось с победителями, а уже 26-го призы были вручены. Apple Watch получили Владислав Орлов , набравший 575 лайков, Владислава Можегова с 636 лайками и Татьяна Казакевич, получившая 718 голосов в свою поддержку. Планшеты iPad достались Татьяне Кокуриной, которой помогли выиграть 1027 голосов, Артему Батищеву с 905 лайками и Светлане Цыплаковой, которую поддержали 740 друзей и ее студентов из Мининского университета.

— Такие конкурсы очень полезны. Если они будут проводиться, то и молодежь будет активнее участвовать. Потому что сейчас соцсети — большая часть жизни каждого молодого человека, — сказала Светлана. — А на выборы я всегда хожу, считаю, что это мой гражданский долг.IPhone 8 получили Анна Рябова с 1256 голосами, Артем Кувшинов, которого поддержали 1436 лайками, и Иван Гущин с 1536 голосами поддержки. Долгое время первые позиции в топе голосования удерживал именно Иван Гущин. О конкурсе он узнал из рекламного щита у дома, но на избирательный участок пришел не ради конкурса — ради выбора будущего для своей семьи. Увидев волонтера, вся семья приняла решение участвовать в акции «Голосовач52».

— Сначала активно ставили лайки, не спали две ночи. В какой-то момент я понял, что первое место мне не догнать, но призу рад, хотя на выборы шел не ради iPhone. Впрочем, думаю, этот конкурс многих молодых людей сподвиг прийти на избирательные участки, — рассказал Иван. В последний день голосования на первое место вырвался Владимир Марков . За него голосовала армия в буквальном смысле — помогали коллеги-полицейские, акцию в его поддержку провели в социальных сетях. Была у Владимира и своя стратегия: друзья и близкие поставили лайки в последний момент. И с 2283 голосами Марков получил ключи от новенькой Lada Xray.

— Считаю, данные конкурсы нужны, чтобы активизировать молодежь, потому что она живет в социальных сетях. А выборы — это долг для меня. Я патриот своей страны, — признался победитель конкурса «Голосовач52», стоя у автомобиля, который стал подарком на его будущую свадьбу. В Нижнем Новгороде призы нашли своих владельцев, 29 марта пройдет награждение победителей в Лыскове, а уже 30 марта 10 крутых подарков вручат в Дзержинске.