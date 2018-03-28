Ясновидящая внучка Сталина предсказала Третью мировую войну

Внучка Иосифа Сталина стала ясновидящей и рассказала подробности о грядущей мировой войне. Крис Эванс — дочь Светланы Аллилуевой , которая эмигрировала в США после смерти отца. Дар ясновидения внучка вождя заметила в себе несколько лет назад, после прохождения лечения от онкологического заболевания. За это время 47-летняя Эванс не раз публично заявляла о своих экстрасенсорных способностях. Сейчас она занимается поисками пропавших людей при помощи фотографии и лечит головную боль своих клиентов руками. Но столь громкое предсказание женщина сделала впервые.

Она рассказала, что Третья мировая война начнется в скором времени после того, как будет снесена дача Сталина в Кунцево. По словам женщины, видение она получила 2 марта.

«Третья мировая начнется сразу после того, как будет уничтожена «ближняя дача» моего деда», — цитирует слова Крис Vistanews.

Надо отметить, что схожие предсказания давали и другие американские экстрасенсы.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что россияне считают «отца народов» наиболее выдающейся личностью в отечественной истории. Советский генералиссимус Иосиф Сталин возглавил рейтинг самых выдающихся деятелей в российской истории.

Справка «СП»

Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) — русский революционер, советский политический, партийный, государственный, военный деятель. Иосифу Сталину присвоено звание Генералиссимуса Советского Союза (1945). Сталин был лидером Советского государства с конца 1920 годов до своей смерти 5 марта 1953 года.

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